Într-un mesaj publicat luni seară pe pagina sa oficială de Facebook, șefa guvernului italian și-a exprimat speranța ca acest coșmar să se încheie cu un rezultat pozitiv și și-a îndreptat gândurile către muncitor și familia sa care trece prin momente grele. Totodată, ea a mulțumit echipelor de intervenție formate din forțe de ordine, pompieri și salvatori pentru curajul și dedicarea lor în condiții extreme.

„Urmăresc cu profundă îngrijorare operațiunile de salvare de la Torre dei Conti, din Roma.

Gândurile și sincerele mele condoleanțe se îndreaptă către persoana care luptă în prezent pentru viața sa sub dărâmături și către familia acesteia, cărora le doresc din toată inima un deznodământ fericit al acestei tragedii.

Aș dori să mulțumesc tuturor agenților de ordine, pompierilor și echipelor de salvare care intervin cu curaj, profesionalism și spirit de sacrificiu în circumstanțe extrem de dificile.

Suntem alături de toate persoanele afectate de acest eveniment tragic.”, a declarat Giorgia Meloni, conform paginii ei de Facebook.

Muncitorul român, Octavian, a supraviețuit miraculos datorită unei camere de aer formate de panourile de lemn, iar pompierii italieni lucrează de peste opt ore pentru a îl elibera, într-o operațiune cu un risc ridicat de noi prăbușiri. În incident au mai fost răniți alți trei muncitori, dintre care un alt român de 48 de ani, spitalizat cu leziuni la cap, însă în afara oricărui pericol.

Ministerul Afacerilor Externe al României a confirmat implicarea reprezentanților Consulatului României la Roma, aceștia fiind prezenți atât la locul incidentului, cât și la spital, unde mențin un contact permanent cu autoritățile italiene.

Turnul Torre dei Conti, construit la începutul secolului al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea, era în proces de restaurare pentru a deveni muzeu și spațiu de conferințe. Clădirea istorică, grav afectată de cutremure de-a lungul secolelor, s-a prăbușit parțial punând în pericol viețile muncitorilor implicați în renovare.