După două prăbușiri succesive ale structurii de 29 de metri, salvatorii încearcă să-l extragă în siguranță pe muncitor, însă riscul unor noi prăbușiri face intervenția extrem de complicată și de lungă durată.

Muncitorul prins a supraviețuit celei de-a doua prăbușiri, iar o echipă de pompieri și poliție se află la fața locului pentru a asigura asistența necesară.

„Încercăm să-l scoatem cu viață, dar situația este complexă din cauza riscului unor alte prăbușiri”, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului național de pompieri, Luca Cari, pentru Reuters.

Muncitorul blocat a supraviețuit celei de-a doua prăbușiri, dar operațiunile de salvare „vor fi foarte lungi și dificile din cauza riscului foarte mare”, a explicat șeful poliției din Roma, Lamberto Giannini.

29 de metri de părți din Torre dei Conti s-au prăbușit de cel puțin două ori într-un interval de 90 de minute. Al doilea incident a avut loc în timpul intervenției pompierilor, conform Mediafax.

În același incident, un al doilea muncitor român a fost scos rapid și transportat la spital cu răni grave la cap, dar fără risc vital. Alți doi muncitori au suferit răni ușoare și au refuzat internarea.

Ministerul român de Externe a intervenit pentru coordonarea cu autoritățile italiene și acordarea sprijinului consular, subliniind importanța eforturilor pompierilor pentru salvarea muncitorului.

Situația rămâne critică, iar operațiunile continuă cu maximă precauție pentru prevenirea unor noi accidente.