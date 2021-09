„Vreau să reamintesc doar epsiosdul din 2019, la alegerile parlamentare, a atașat un referendum, cu întrebări greșite, motiv pentru care majoritatea a fost câștigată de liberali. La alegerile de anul trecut s-a implicat alturi de alianța PNL/USRPLUS, iar acum s-a implicat în alegerile interne ale unui partid. Iohannis s-a implicat anticonstituțional în susținerea unui candidat. Este o a doua categorie de falsificare a jocului politic. Nu pot să nu remarc că Iohannis a depășit de mult condiția de imparțialitate. Nu mai este un mediator, e cel care și-a impus „guvernul meu”, „Parlamentul meu”, iar acum își apropie și „partidul meu„. PNL, un partid cu o asemenea istorie, este făcut mici fărâme sub presiunea președintelui care susține un penal. El girează un premier care are un trecut destul de ciudat. Are dosar, a manipulat cursdul valutar este și viitor cercetat de DNA. El s-a implicat direct în achiziționarea vaccinurilor și în campania de vaccinare. Sunt 5 milioane de doze donate sau vândute. Noi le plătim, iar cu toate acestea Cîțu le revinde sau le donează. Nu fac aceste gesturi țări ca Germania, Franța, Olanda, dar România își permite”, a declarat Gheorghe Piperea.