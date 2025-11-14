Gheorghe Piperea cere ANAF executarea silită a lui Nicușor Dan pentru banii proveniți din surse neidentificate din campania pentru prezidențiale

Gheorghe Piperea
Gheorghe Piperea

Avocatul și europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea solicită Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) să înceapă executarea silită a președintelui Nicușor Dan, după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a refuzat să îi returneze o sumă de 912.000 de lei utilizată în campania sa prezidențială din cauza identificării neclare a surselor de finanțare.

Motivul invocat de către europarlamentarul AUR este că banii provin din donații ale căror surse nu pot fi identificate. Potrivit avocatului, această situație ridică o problemă fiscală importantă, deoarece suma reprezintă un venit din surse neidentificate.

Conform Codului fiscal, veniturile din surse neidentificate sunt impozitate cu o rată de 70%. Astfel, statul ar putea colecta de la Nicușor Dan aproximativ 643.000 lei din această sumă, dacă autoritățile fiscale ar decide să intervină.

Piperea face un paralelism cu situația președintelui Klaus Iohannis, care timp de aproximativ 10 ani nu a fost executat silit pentru sumele obținute ilegal din închirieri pentru cele șase case cumpărate din meditații.

În plus, avocatul spune că suma 912.000 lei ar putea fi chiar confiscată, deoarece provine dintr-un așa-numit „comerț ilicit” cu o emoție colectivă: frica, alimentată de obsesia unui război hibrid.

 