Motivul invocat de către europarlamentarul AUR este că banii provin din donații ale căror surse nu pot fi identificate. Potrivit avocatului, această situație ridică o problemă fiscală importantă, deoarece suma reprezintă un venit din surse neidentificate.

Conform Codului fiscal, veniturile din surse neidentificate sunt impozitate cu o rată de 70%. Astfel, statul ar putea colecta de la Nicușor Dan aproximativ 643.000 lei din această sumă, dacă autoritățile fiscale ar decide să intervină.

Piperea face un paralelism cu situația președintelui Klaus Iohannis, care timp de aproximativ 10 ani nu a fost executat silit pentru sumele obținute ilegal din închirieri pentru cele șase case cumpărate din meditații.

În plus, avocatul spune că suma 912.000 lei ar putea fi chiar confiscată, deoarece provine dintr-un așa-numit „comerț ilicit” cu o emoție colectivă: frica, alimentată de obsesia unui război hibrid.