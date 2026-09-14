Gheorghe Piperea avertizează: "România ar putea primi mai puțini bani din bugetul UE". Explicațiile europarlamentarului AUR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 14:51

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a criticat, luni, într-o conferință de presă, modul în care sunt purtate negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, dar și politicile Comisiei Europene în domeniul înarmării, tranziției verzi și inteligenței artificiale. El l-a criticat inclusiv pe eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, unul dintre negociatorii Parlamentului European pentru bugetul UE 2028-2034, și a susținut că România riscă să primească mai puțini bani în cazul reducerii anvelopei financiare.

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