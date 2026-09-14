Gheorghe Piperea avertizează: "România ar putea primi mai puțini bani din bugetul UE". Explicațiile europarlamentarului AUR

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a criticat, luni, într-o conferință de presă, modul în care sunt purtate negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, dar și politicile Comisiei Europene în domeniul înarmării, tranziției verzi și inteligenței artificiale. El l-a criticat inclusiv pe eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, unul dintre negociatorii Parlamentului European pentru bugetul UE 2028-2034, și a susținut că România riscă să primească mai puțini bani în cazul reducerii anvelopei financiare.
Gheorghe Piperea a afirmat că Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul UE negociază în această perioadă viitorul buget multianual al Uniunii, iar în acest proces este implicat și eurodeputatul român Siegfried Mureșan, care a fost recent propunerea comună PNL–USR–UDMR pentru funcția de premier.
„Atât de bine a negociat acest buget, încât, în loc să fie 2.000 de miliarde și să beneficieze de asta și statele care nu sunt net contributoare, ci, invers, sunt net cheltuitoare, cum este România, încât, repet, se va ajunge la o amputare cu probabil 600 de miliarde de euro”, a declarat Piperea.
Europarlamentarul AUR a precizat că nu îl consideră pe Mureșan responsabil pentru această eventuală reducere, dar a criticat ritmul negocierilor.
„Nu spun că este din cauza lui Mureșan, spun doar că, în mod normal, n-ar trebui să se tergiverseze atât de mult”, a afirmat Piperea.
Parlamentul European și-a stabilit deja poziția pentru negocierile privind cadrul financiar multianual 2028-2034. În aprilie, eurodeputații au susținut un buget de 1,27% din venitul național brut al UE, în timp ce propunerea Comisiei Europene este de aproape 2.000 de miliarde de euro la prețurile curente.
Piperea, critici înaintea discursului Ursulei von der Leyen din PE
Un alt subiect abordat de Gheorghe Piperea a fost discursul privind starea Uniunii Europene pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să îl susțină în Parlamentul European.
Europarlamentarul AUR a criticat politicile Comisiei Europene, inclusiv Pactul Verde European, politica de sprijin pentru Ucraina și planurile privind dezvoltarea inteligenței artificiale.
Piperea a susținut că UE va continua politica de sprijin pentru Ucraina și a criticat intenția de a crește cheltuielile pentru apărare prin noi împrumuturi.
„Între timp, trebuie să ne mai împrumutăm cu vreo 100 de miliarde de euro, pentru că, sigur, puterea învingătoare în acest război, care se termină cu victorie finală, ne va ataca peste cinci ani de zile și trebuie să fim înarmați”, a spus el.
Piperea a criticat și strategia europeană privind inteligența artificială, susținând că dezvoltarea centrelor de date va pune o presiune suplimentară asupra consumului de energie.
Semnal de alarmă privind riscurile scumpirii energiei: care ar putea fi cauzele
„Este foarte bine, este nemaipomenit de bine că accelerăm dezvoltarea inteligenței artificiale, ca să prindem din urmă China, făcând în așa fel încât energia, care și așa este extrem de scumpă, să devină și mai scumpă”, a afirmat europarlamentarul AUR.
În ceea ce privește situația economică, Piperea a invocat nivelul datoriei Uniunii Europene și costurile de finanțare, susținând că acestea vor crește pe fondul împrumuturilor destinate apărării.
El a menționat și decizia recentă a Băncii Centrale Europene de a majora cu 25 de puncte de bază cele trei rate-cheie, începând cu 16 septembrie. BCE a stabilit rata facilității de depozit la 2,50%, rata operațiunilor principale de refinanțare la 2,65%, iar rata facilității de creditare marginală la 2,90%.
Criza de la Volkswagen: ce impact va avea asupra României
Gheorghe Piperea a vorbit și despre situația industriei europene, dând ca exemplu Volkswagen și afirmând că grupul ar urma să reducă masiv numărul angajaților.
Piperea a subliniat că evoluțiile de la Volkswagen sunt relevante și pentru România, unde există numeroși furnizori de componente pentru industria auto.
"Și, în fine, o situație economică și socială extrem de gravă, atât de gravă încât, de exemplu, mari concerne precum Volkswagen, urmează să concedieze de la 50.000 la 120.000 de oameni. Atenție, Volkswagen are și în România legături, pentru că în România se fac foarte multe piese de schimb pentru astfel de mașin", a precizat acesta.
Datele disponibile în prezent indică planuri de reducere a personalului Volkswagen cu până la aproximativ 100.000 de locuri de muncă la nivel global, după ce compania a anunțat anterior reduceri de circa 50.000 de posturi. Reuters a relatat recent că Volkswagen analizează noi reduceri și posibile închideri sau reconversii ale unor uzine din Germania.
Piperea acuză „tabăra Bolojan” că susține sancționarea României
Europarlamentarul AUR a vorbit și despre proiectul de rezoluție privind România și așa-numitul „amendament Fritz”.
Piperea a susținut, în context, că rezoluția ar urma să fie discutată în Parlamentul European în următoarea sesiune plenară de la Strasbourg și i-a acuzat pe politicieni din USR, Verzi și PNL - din tabăra Bolojan, că susțin în continuare demersul.
"Nu știu dacă se discută acum, săptămâna asta, probabil că nu, dar în următoarea sesiune plenară, de la începutul lui octombrie, în Strasbourg, se va discuta proiectul de rezoluție de sancționare a României pentru încălcarea statului de drept, pentru așa numitul amendament Fritz. Pentru că, deși în comisia LIBE s-a decis că nu se merge mai departe cu acest proiect, trebuie să știți că această rezoluție este împinsă în continuare de către aceiași politicieni de la USR, de la Verzi și câțiva dintre politicienii din Partidul Național Liberal, aripa Bolojan. Unul dintre promotori fiind, nimeni altul decât, deja pomenitul domn Siegfried Mureșan", a declarat Gheorghe Piperea.
Declarațiile vin în contextul controverselor legate de modificările aduse legislației privind integritatea și de așa-numitul „amendament Fritz”. Comisia Europeană a anunțat anterior că va verifica noua legislație românească privind integritatea în raport cu angajamentele asumate de România.