„Nu mă interesează să ridic pietre funerare, ci aș vrea ca oricine trece pe aici să simtă îmbrățișarea celor trei tineri, un semnal extraordinar care îți atinge inima, ultimul dar pe care ni l-au oferit înainte de a dispărea în valuri”, a declarat primarul De Sabata, conform tg24.sky.it.

„Cristian Molnar era sub apă, într-o zonă care a fost bătută de mai multe ori în ultimele săptămâni. Este aproape imposibil să intri în acele locuri, în acele râpe, atunci când apa are anumite debite. Se afla sub o stâncă enormă, în interiorul unui tunel acoperit, de asemenea, de lemn", a mai spus primarul din Premariacco, Michele De Sabata, citat de StiriDiaspora.

Această inițiativă reflectă dorința comunității de a onora gestul lor de prietenie și unitate, chiar și în fața morții.

Trupul românului mort în tragedie, găsit luni, 24 iunie

Ministerul român de Externe a confirmat, luni, 24 iunie, că trupul lui Cristian Molnar, românul disăprut în apele învolburate ale râului Natisone pe 31 mai, a fost găsit.

"În continuarea informațiilor referitoare la victimele accidentului petrecut la 31 mai 2024, în care trei persoane de cetățenie română au dispărut în apele fluviului Natisone, regiunea Friuli Venezia Giulia din Republica Italiană (două fiind ulterior găsite decedate) și în contextul informațiilor publicate în presa italiană cu privire la găsirea unui trup neînsuflețit în apele râului Natisone, provincia Udine, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al României la Trieste a contactat în regim de urgență autoritățile italiene competente, în vederea confirmării informației și a obținerii de detalii suplimentare cu privire la identitatea și cetățenia persoanei decedate.

Consulatul General al României la Trieste este în contact cu membrii familiei persoanei decedate fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, inclusiv prin eliberarea certificatului de deces și sprijinirea repatrierii trupului neînsuflețit", a informat Ministerul de Externe.

Găsirea corpului a fost posibilă datorită scăderii nivelului apei. Trupul neînsuflețit a fost descoperit nu departe de locul unde se aflau corpurile celor două prietene ale sale, Patrizia și Bianca.