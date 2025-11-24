„Domnule Bolojan, domnilor miniștri, domnilor de la PSD, PNL, UDMR și USR, soluțiile le aveți și sunt la îndemână și nu înseamnă să luați de la oamenii care și așa sunt sărmani. Taxați marile companii, măriți redevențele sau se supără OMV-ul pe voi și vă taie macaroana?”, a declarat George Simion.

Simion a mai declarat că actuala coaliție refuză să se atingă de finanțarea partidelor politice deși acestea au puterea de decizie pentru reducerea subvențiilor.

„Tăiați banii pentru partidele politice! Nu mai mințiți, românii. Nu vă lasă AUR să tăiați sinecurile și pensiile speciale? Aveți toată puterea! Nu mai luați de la oamenii sărmani a căror singură speranță este să emigreze. Dacă tot vrea Ilie Bolojan reforme să taie numărul de primari, să nu taie de la mame și de la nou-născuți”, a mai spus George Simion.

Liderul AUR a cerut Executivului de la București să respecte votul exprimat de români la referendumul din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari. Potrivit acestuia, nu poate fi acceptată o altă reducere mai mică decât cea votată de români.

„Reduceți la 300 numărul de parlamentari, dacă vreți să faceți ceva. De acolo începeți voi reforma. Nu 400 și un pic, că poporul român când a mers la referendum și a pus ștampila, n-a votat 400 și un pic!

V-ați bătut joc de noțiunea de democrație. Acum un an românii au ieșit și au pus ștampila pe Călin Georgescu și voi ați anulat alegerile. Să vă fie rușine Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu! Faceți alegerea primarilor în două tururi, că nu vă împiedică nimic”, a mai declarat președintele AUR, George Simion.