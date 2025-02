În cadrul unei conferințe de presă la Parlament, liderul AUR a spus că într-o Românie normală, Iohannis ar fi trebuit să-și prezinte demisia de bunăvoie, dar a fost ținut de coaliția PSD-PNL-UDMR, care a încălcat regulamentele celor două camere pentru a-i susține mandatul. Simion a avertizat că demersurile politice abia au început și a anunțat intenția de a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Marcel Ciolacu, un guvern pe care îl consideră ilegitim.

„Vorbim de demisia celui mai arogant, celui mai infatuat președinte din istoria României. Celui mai slab dintre toti presedintii pe care Romania i-a avut. Nu este un motiv de bucurie. Am ajuns noi sa indeplinim promisiunile electorale facute de Klaus Werner Iohannis. Am ajuns noi sa dam sens, sa dam continut si sa realizam acea promisiune din campanie de la al doilea mandat al lui Klaus Werner Iohannis: Pentru o Romaniei normala.

Intr-o Romanie normala, Klaus Iohannis trebuia sa-si dea demisia. Nu a vrut sa isi dea demisia de bunavoie, coalitia PSD-PNL-UDMR l-a tinut in brate, a incalcat regulamentul celor doua camere, exact cum au facut si cu Florin Citu pana cand nu au mai putut sa il tina in brate si au fost nevoiti sa il dea de-a dura de acolo de la Cotroceni. Speram sa nu ajunga la Aviatorilor 86 si sa nu puna mana pe acea mult dorita vila de protocol.

Președintele AUR, George Simion: Comisia de la Veneția a cerut o întrevedere cu parlamentarii AUR pe tema comasării și fraudării alegerilor, dar Senatul a sabotat întâlnirea!

Demersurile noastre de abia incep, speram sa intram intr-o normalitate, speram sa avem o Românie normala, sa revenim la cadrul constitutional democratic, de aceea anuntam ca urmatorul pas pe linie parlamentara va fi depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Ciolacu, guvern numit de acest presedinte ilegitim, care a demisionat astăzi într-un mod aberant, anuntandu-si demisia care va intra in efect in 48 de ore. Sper ca nu se va intampla lucrul asta si sper ca astazi Klaus Iohannis este istorie. O pagina de istorie neagra, ce-i drept, pentru poporul roman. Depunem motiunea de cenzura saptamana viitoare, si asteptam aceasi reactie decenta din partea lui Marcel Ciolacu. Sa plece si sa nu mai astepte.

Orice parlamentar de bun simt din opozitie va semna o motiune de cenzura si sunt convins ca vom avea numarul de semnaturi necesare. Cine nu isi pune semnatura pe motiunea de cenzura e in mod clar un tradator. Nu avem nevoie de tradatori in jurul nostru, nu avem nevoie de persoane care se autopropun pentru functia de presedinte, vrem revenirea la turul doi, vrem revenirea la cursul constitutional si democratic.

O felicit pe Ana Maria Gavrila, presedintele POT, pentru initiativa de suspendare a lui Klaus Iohannis. Ne vom adresa catre toti parlamentarii de opozitie, nu am apucat inca sa vorbim cu grupurile parlamentare si cu parlamentarii de opozitie, este un gest firesc, un gest care urmeaza logic după demiterea președintelui. Toata lumea trebuie sa inteleaga sa dam jos acest guvern. Inteleg ca se gandeau la aceasta varianta chiar de astazi, dar s-au razgandit. Le este greu sa renunte la ciolan, o sa ii facem noi sa se razgandeasca, ne luam rolul de opozitie parlamentara cat se poate in serios, si ne bucuram ca eforturile noastre dau rezultate si ne bucuram in sfarsit se da satisfactie celor care au iesit atatea zile la rand in frig in strada.

Noi apelam la bunul simt al parlamentarilor, in primul rand l celor din opozitie, diferenta este undeva intre 10 si 18 voturi, vom intampina obstacole, iar vor dori sa depunem concomitent, iar vor cumpara 2-3 semnatari ca sa isi retraga semnatura, sunt tertipuri care doar amana inevitabilul. Vointa populara este alta si nu se mai regaseste in actuala alcatuire a majoritatii parlamentare”, a spus George Simion.

