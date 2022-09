„În luna februarie, când am fost acuzat că eram agresiv și violent în Parlament cu domnul Virgil Popescu, m-am dus după nenumărate încercări de a opri dezmățul din domeniul energiei. Noi, în momentul ăsta, nu mai avem un circuit integrat în zona încălzirii cu uraniu. În momentul în care am pus probleme din domeniul energetic, Virgil Popescu ne sfida în față. Acest dezastru a fost programat. Inclusiv această plafonare de care nu vor mai beneficia foarte mulți români a fost programată. Nu vor mai beneficia pentru că au fost anunțați ulterior de faptul că o să li se calculeze indexul din 2021”, a precizat George Simion la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”.

Amntim că George Simion a transmis live pe Facebook faptul că își face campanie în Centrul Vechi al Capitalei. El a mers pentru a invita tinerii la protestul pe care urmează să-l organizeze.

Gest disperat din partea lui George Simion. Liderul AUR a ieșit în Centrul Vechi al Capitalei, ca să cheme oamenii la protest. Simion a transmis momentul live, pe Facebook.

În imagini se observă cum liderul AUR trece pe la fiecare masă și împarte oamenilor pliante. Din când în când, se mai adresează urmăritorilor și le povestește despre întreaga actiune.

„Eu cred că vom avea mulți oameni în stradă, suntem singura organizație care poate mobiliza pentru un protest anti-guvernamental mulți oameni, peste 10.000 de oameni.

Vor veni din fiecare județ al țării, vom mobiliza autocare pe care oamenii și le plătesc singuri. Am lansat pe Facebook o provocare – ‘Vii la protestul din 2 octombrie, împotriva regimului Iohannis?", a spus George Simion.