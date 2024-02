Totul vine după ce actorul a reacționat la criticile la adresa sa, aduse de jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care susține că Puric este un pericol pentru democrație. Simion i-a luat apărarea posibilului său candidat la Cotroceni și spune că actorul este o adevărată valoare a neamului românesc.

George Simion spune că va începe cursa internă AUR pentru a găsi cel mai bun candidat la prezidențiale. Cursă care se va încheia pe 16 iunie.

„Noi ne bucurăm de pozițiile publice pe care Dan Puric le are. Cu siguranță dacă al nostru candidat va fi Dan Puric, o să-i înfrângă și pe Ciucă și pe Ciolacu, de departe, pentru că Dan Puric, spre deosebire de ceilalți doi contra-candidați are harul vorbirii, stăpânește limba română și poate aduce argumente în favoarea unei majorități dintre români. Îl consider pe Dan Puric un frate mai mare, care apără valorile pe care le apăr și eu, de mulți ani”, a spus George Simion la Realitatea Plus.

Declarația vine în urma anunțului actorului de la finalul spectacolului ”Votați-mă”, susținut pe scena teatrului Luceafărul. Dan Puric a spus că va candida la alegerile prezidențiale, fiind sprijinit politic de George Simion și de partidul AUR.

Cristian Tudor Popescu a criticat vehement această posibilă candidatură a lui Puric la prezidențiale din partea AUR.

Jurnalistul susține că, prin această decizie „AUR și-a găsit Vadimul. Histrionul, altfel, un pantomim excelent, are, spre deosebire de George Simion, fără meserie la bază, consistență și anvergură. Omul este culturos la modul delirant, creștinopat de extremă dreaptă, este noul Corneliu Vadim Tudor. În confruntări directe cu el, atât Ciucă, cât și Ciolacu ar fi făcuți K.O. Chiar și Șoșoacăi nu i-ar fi ușor”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

Ca reacție la critica vehementă a jurnalistului, Dan Puric a declarat:

„Știți că am stat de vorbă cu un nebun, o dată la o mânăstire. La o mânăstire am găsit un nebun. Eu mă înțeleg mai bine cu nebunii. Pe domnul Radu, așa îl chema. Ce-ați face dumneavoastră, dacă ați fi președintele acestei țări?». Și nebunul s-a uitat la mine și mi-a zis, «Să înțeleg că până acum n-am făcut nimic?!». Deci el era președinte de mult... Așa si eu. S-au trezit târziu! Eu sunt de mult președinte”, a spus Dan Puric.

