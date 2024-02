Practic, pentru că după recalculare numărul de puncte este mai mic, chiar dacă pensia nu scade, indexarea cu rata inflației din luna ianuarie a fiecărui an se va face raportat la noua sumă, mai mică decât până în prezent.

„În urma acestei recalculari nicio pensie nu va scadea. Chiar daca din formula asta de calcul pe care ati vazut-o rezulta un punctaj mai mic decat pensia in plata de care spuneam exista clar o reglementare in lege care ne spune clar ca oamenii raman cu cuantumul cel mai avantajos”, a spus președintele Casei de Pensii reporterilor Realitatea Plus.

Realitatea Plus: Exista posibilitatea ca dupa aceasta recalculare cei care acum acum, sa spunem, 2,300 de lei sa ramana cu 2.300 de lei?

Daniel Baciu: Da, raman cu majorarea punctului de pensie care s-a dat de la inceputul anului

Realitatea Plus: S-a tot vorbit in ultima perioada despre acesti oameni care nu primesc a doua majorare si raman cu indexarea. Acesti romani vor primi pensiile indexate cu rata inflatiei in anii viitori sau se va astepta o perioada de timp pana cand cuantumul pensiei va deveni egal?

Daniel Baciu: Toate majorarile care vor fi facute ulterior se vor aplica de fiecare dată la punctajul reieșit în urma recalculării

Realitatea Plus: Acesti romani care vor avea pensiile recalculate, dar nu vor avea parte de o creste, vor primi indexarea? Va intreb pentru ca sunt foarte multi oameni care spun ca ei vor avea pensiile inghetate o perioada de timp.

Daniel Baciu: Da, intr-adevar, pentru ca ei toate majorarile ulterioare la punctajul deja recalculat. Sunt 2 lucruri diferite, cuantumul pensiei si punctajul. Cuantumul ramane acelasi in plata dar ulterior toate majorarile se acorda la punctajul recalculat.

Cum se aplică punctele de stabilitate în noua lege

Unele pensii vor crește chiar și cu 90% după recalculare! Este anunțul făcut în exclusivitate de președintele Casei Naționale de Pensii. Daniel Baciu a prezentat și calcule chiar din centrul de comandă al evaluării dosarelor de pensie care arată cine primește mai mulți bani.

Spre exemplu, o femeie care a lucrat în țesătorie peste 40 de ani și are și ani în grupa a doua va primi aproape o mie de lei în plus. Normele de aplicare vor fi publicate la finalul acestei luni. Iată calculele.

"Ne-am uitat in caietul de munca, este vorba despre o doamna care a lucrat tesatoare. Are o pensie de 2611 lei si un stagiu de 42 de ani. S-a inscris la pensie in decembrie 2023.”. Puteți vedea calculul in videoclipul de mai jos:

