„Mama m-a rugat să vă transmit: dacă nu ieșim azi la vot nu avem de ce să ieșim la proteste apoi!”, a scris George Simion pe pagina de Facebook.

De asemenea, liderul suveraniștilor români a denunțat faptul că la un post de televiziune se face campanie electorală în direct, chiar în ziua votului, lucru care se află în afara legii. „Disperarea e mare, regulile nu există pentru ei!”, a scris George Simion, prezentând imagini cu Ciprian Ciucu la târgul Gaudeamus difuzate de respectivul post tv.

Declarația vine în contextul scrutinului strâns, unde candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, este cotată în topul sondajelor alături de Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), iar prezența la urne era scăzută în prima parte a zilei, vorbim despre puțin peste 17%, în jurul orei 14:00.

Peste 1,8 milioane de alegători din București sunt chemați la vot până la ora 21:00, într-un context marcat de locul vacant lăsat de Nicușor Dan, după ce a fost ales pe 18 mai președinte al României.