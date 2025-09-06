Alături de liderul AUR au fost prezenți la comemorarea marelui erou al României, Avram Iancu, și ceilalți membri din conducerea partidului, dar și mii de simpatizanți.

„Ca în fiecare an, răspundem prezenți la Țebea. Mâine la 08:30 dimineața arătăm că Avram Iancu trăiește prin noi!”, a declarat liderul suveraniștilor români, George Simion.

„Crăișorul Munților, Avram Iancu, ne-a lăsat moștenire nu doar jertfa și dragostea lui pentru popor, ci și îndemnul de a rămâne uniți și demni în fața oricărei furtuni.

Astăzi, la 200 de ani de la nașterea sa, avem datoria sfântă să arătăm că românii nu au uitat și nu vor uita niciodată de eroii lor.

George Simion ne cheamă să fim împreună, să demonstrăm că prin credință, voință și iubire de țară putem învinge orice obstacol, oricât de mare ar fi.

Români, ridicați-vă inimile, veniți alături de frații voștri și arătați că națiunea noastră nu poate fi înfrântă! Este timpul să dovedim că suntem un popor unit, puternic și demn!