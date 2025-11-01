„Pe 18 mai am fost singuri împotriva instrumentelor sistemului. Adversarii noștri nu acceptă democrația și nici măcar nu mai mimează echidistanța. Ei au trăit din combinații, din hoții, din aranjamente. Au o singură doctrină: propriul interes. Noi avem o altă doctrină: România!”, a declarat, în fața delegaților argeșeni, George Simion.

„Soluția pentru România este simplă și noi am afirmat-o de mult. Soluția nu este nici la Bruxelles, nici în birourile ministerelor, ci aici, între oameni: revenirea la normalitate, la bun-simț, la moralitate, la o conducere curată și responsabilă”, a mai afirmat președintele AUR.

În ceea ce privește oamenii care trebuie să readucă România pe făgașul său firesc, potrivit liderului suveranist, AUR a demonstrat că are în rândurile sale acești oameni. „Oameni care nu vin din laboratoare, ci din sate, din fabrici, din școli și diaspora. Oameni care au muncit, care și-au crescut copiii, care știu ce înseamnă lipsa, dar și demnitatea. Astăzi, la Pitești, spunem răspicat: România are viitor! Iar acest viitor se construiește prin oameni ca voi, prin curaj, prin muncă și credință!”, a mai afirmat George Simion, în fața sutelor de susținători argeșeni.