”Ați ales să călcați în picioare voința poporului român, să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități, care chipurile reprezintă în Parlament 70%.

Parlamentul este în sesiune ordinară, aveați proceduri de urgențe și puteați respecta elementar...orice copil din țara asta învață la Educație Civică separația puterilor în stat.

Tot voi sunteți cei care v-ați cramponat de putere și ați anulat alegerile, și ați fraudat alegerile. În ritmul în care mergem, în care ne duce actuala colaiție, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată.

Nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma. Creșteți taxe și scădeți încasările la stat, ăsta este singurul efect care se produce. Nu tăiați deloc de la privilegiați, ci tăiați de la omul mic.

Sunteți asasinii democrației din România”, a declarat George Simion, în plenul reunit al Parlamentului.