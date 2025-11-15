„Multe bazaconii îmi este dat să aud, și ultima este că am plătit americanilor eu 8 milioane de euro ca să fim scoși din Visa Waiver, din programul de vize”, a declarat Simion, subliniind că aceste informații sunt minciuni și că cei care le răspândesc nu au fost alături de români în momentele importante.

Simion a făcut referire la cei 5.339.000 de români care au votat sincer, afirmând că adversarii săi nu au fost cu ei și nu se numără printre aceștia.

„Toți acești oameni care ne atacă și vin cu genul acesta de minciuni, să vă aduceți aminte: ei nu au fost, de fapt, cu noi și nu se numără printre cei 5.339.000 de români care au mers sincer la vot. Ei au votat contra”, a spus liderul AUR.

El a continuat, criticând ipocrizia unor politicieni care, în public, îi susțin, dar în realitate nu sunt alături de mișcarea sa: „Sunt mulți, într-adevăr, îi văd în față, ne zâmbesc și ne spun: «Suntem cu voi». Nu au fost cu noi, nu sunt cu noi, nu vor fi cu noi”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a pus o întrebare retorică, adresată celor care îl atacă: „Dacă eu sunt problema, dacă noi suntem problema, care e soluția voastră? Să dispărem? Asta vreți voi? Asta vă deranjează pe voi cel mai mult? Nu o să dispărem niciodată!”, a conchis el, subliniind determinarea AUR de a rămâne prezentă în spațiul public.