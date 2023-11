George Simion a spus respectă profund figura remarcabilă a lui Corneliu Coposu, liderul opoziției anticomuniste din România, și consideră că monarhia ar putea fi o formă de guvernământ mai potrivită pentru țară. De asemenea, a reafirmat că este cel mai anti-rus politician, pledând pentru independența și suveranitatea României.

Despre speculațiile că este „omul serviciilor”

„- Domnul Dragnea a facut niste acuzatii nefondate pe care si le-a retras ulterior. Sigur ca nu am aparut din neant, sigur ca l-am vazut pe Iohannis, am poze cu toti. Am avut de-a face cu toti actorii publici. Probabil din zona serviciilor.

- V-au ajutat vreodata serviciile

- Nu stiu, asta o sa vedem la final, cand apar niste dosare dupa 20, 30 40 de ani. Nu pot decat sa intuiesc, in activitatea mea unionista”, a spus George Simion.

Despre traseismul politic

Simion a evidențiat respectul său față de figura marelui lider moral Ion Rațiu și preferința pentru monarhie, într-o Românie dominată de sistemul politic actual.

“Noi suntem un partid democratic, si noi acceptam regulile democratiei asa cum sunt ele in prezent. Unul dintre oamenii politici pe care ii respect este Corneliu Coposu. Corneliu Coposu a spus asa: Sa facem compromisuri care nu ne compromit. Acum, regulile jocului in politica pe care o practicam sunt urmatoarele: Pot trece parlamentari de la un partid la altul. Eu am spus in felul urmator: Imi pleaca un parlamentar de la AUR, promit ca voi lua doi de la celelalte formatiuni, pentru ca nu este normal ca o pondere pe care mi-au dat-o romanii de 10%, sa nu se reflecte mai departe in algoritmul parlamentar”

Ce preferă: să fie președintele Romaniei, sau prim-ministru

„În primul rand, in momentul acesta sunt presedinte AUR. Si ca presedintele AUR am urmatoarea datorie: Sa plasez AUR pe primul loc si sa pun in fruntea tarii opameni capabili. Acum, legat de valentele mele personale, pot fi un ministru bun la Dezvoltare, spre exemplu sau pot fi un om care se vede mai bine pe poartea executiva decat intr-o zona de diplomatie si de reprezentare externa. Deci prim-ministru, categoric”, a spus George Simion

Despre acuzațiile de simpatii pro-ruse

„Eu pe langa faptul ca sunt cel mai tanar presedinte de partid, sunt si cel mai rusofob. Nu e bine sa urasti alte natiuni, dar am o fobie, asa”, a raspuns liderul AUR.

Monarhia, o variantă mai bună la actuala guvernare

„Mai bine trecem sa alegem un rege decat sa avem presedintii pe care i-am avut. Decat genul asta de presedinti, da, mai bine monarhia. La ce presedinti am avut, mi-e rusine.”, a spus George Simion

