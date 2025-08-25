”În dimineața asta o să primiți un mesaj foarte important, după acest mesaj, și având în vedere nivelul de manipulare și felul în care foarte ușor sunt cumpărați unii și alții și vreau să vă anunț că nimeni nu vorbește și nu e acreditat să vorbească în numele nostru, mai ales pe platforma TIL TOK.

În numele Alianței pentru Unirea Românilor vorbește președintele AUR și știm ce avem de făcut, iar apelul meu pentru vor este să puneți în sfârșit umărul și să vă implicați în acest proiect politic pentru că trebuie să îi batem pe acest teren.

Nu în ultimul rând, pentru Republica Moldova două inițiale D.A. și o să știe despre ce e vorba”, a declarat George Simion.