Simion a subliniat că se pregătesc demersuri legale pentru contestarea deciziei CCR și a acuzat o posibilă lovitură de stat, invocând nerespectarea procedurilor legale în procesul electoral. În acest context, AUR se pregătește să susțină candidatura lui Călin Georgescu pentru viitoarele alegeri, afirmând că votul popular trebuie respectat.

Anca Alexandrescu: Vor face specialistii dumneavoastra din partid demersuri in instanta, la Curtea Constitutionala, mai ales ca AUR se pregatesc si s-au facut contestatii pentru anularea alegerilor parlamentare?

George Simion: Turul I pentru alegerile prezidentiale si cel pentru alegerile parlamentare au fost alegeri corecte. Nu exista motive pentru ca aceste alegeri sa fie anulate, repetate, invalidate. Domnul Klaus Iohannis ar face bine sa puna mana pe Constitutie si sa vada ca poate ramane presedinte doar prin lege organica in caz de razboi sau calamitate. Nu mor caii cand vor cainii, domnul Iohannis malai viseaza, dar gata, se duce mandatul lui de presedinte.

Juristii nostri, in frunte cu Gheorghe Piperea, cu Georgiana Teodorescu pregatesc contestatii la decizia Curtii Constitutionale, trebuia sa fie prezent si un procuror, nu a fost prezent acel procuror. S-au incalcat legile electorale, legile tarii, constitutia, vom face plangere pentru abuz in serviciu pentru fiecare judecator de la Curtea Constitutionala. Din pacate are loc o lovitura de stat in plina desfasurare si vom face tot ce tine de noi pentru a opri aceasta lovitura de stat. Tot ce tine de noi ca sa oprim lovitura de stat care este in curs de desfasurare. Avem peste 30 de avocati care lucreaza in momentul acesta la textul pplangerii penale si la textul solicitarii de anulare a deciziei Curtii Constitutionale.

Anca Alexandrescu: Cum poate fi anulata decizia in Romania?

George Simion: Inalta Curte de Casatie si Justitie poate anula pentru ca nu s-au respectat toti pasii. De exemplu, nu a fost prezent procurorul.

Anca Alexandrescu: Vor incerca suveranistii sa aiba un singur candidat la ipoteticele viitoare alegeri?

George Simion: Da, candidatul nostru pe care il sustinem, il sustine tot partidul AUR si sunt convins ca si celelalte partide mai mici, este domnul Calin Georgescu care nu a incalcat nici o lege a statului roman si nici constitutia statului roman.

Suntem in contact colegii nostri din departamentul de relatii externe au luat legatura cu toate guvernele suveraniste din Europa si vom face inclusiv prin intermediul lor demersurile necesare si cu viitoarea administratie Trump care in momentul acesta este boicotata si acolo, la Washington DC si in Statele Unite de catre actuala administratie democratica a lui Joe Biden care a pierdut puterea. Si Joe Biden, si Kamala Harris, si Anthony Blinken.

Anca Alexandrescu: Credeti ca CCR ii va permite lui Calin Georgescu sa mai depuna o noua candidatura?

George Simion: Noi vom urma, si domnul Calin Georgescu urmeaza sa intre la dumneavoastra, la Realitatea TV, vom urma toti pasii necesari pentru a opri aceasta lovitura de stat si pentru a merge mai departe cu vointa poporului roman. Iar 2.100.000 de romani l-au votat pe domnul Calin Georgescu si trbuie ca acest proces electoral sa mearga pana la capat.Pana atunci, nu putem sti care va fi urmatorul pas acestei lovituri de stat in plina desfasurare, pentru ca l-ati vazurt pe Klaus Werner Iohannis care se vrea in continuare presedinte, si vrea sa numeasca el urmatorul guvern, desi nu are prerogative constitutionale.

