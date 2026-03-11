George Simion acuză lipsa de transparență a Parlamentului față de cererea SUA: „Nu votăm. Poziția AUR este una românească, nu anti-americană”

Sursă: Realitatea Plus

Liderul AUR, George Simion, a anunțat miercuri că parlamentarii formațiunii nu vor vota asupra documentului aflat pe masa Legislativului, referitor la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane invocând lipsa de transparență și faptul că doar o mică parte dintre parlamentari au avut acces la acesta.

„Nu votăm pentru că până în acest moment, din totalul de 460 de parlamentari, doar 60 au consultat respectivul document, care nici măcar nu e în atribuția Parlamentului”, a declarat Simion.

El a sugerat că documentul ar putea viza aspecte de natură defensivă sau de realimentare a avioanelor, dar a avertizat că „nu trebuie alarmată populația”.

Simion a mai afirmat că AUR nu are încredere în actualii conducători, despre care a spus că „au anulat alegerile” și ar putea „tranzacționa legitimitatea internațională” a României prin implicarea într-un conflict „care nu este al nostru”.

Simion a subliniat că poziția AUR „nu este anti-americană sau anti-europeană, ci una românească”, axată pe protejarea intereselor naționale și pe evitarea implicării României într-un conflict străin.

„Nu votăm pentru că până în acest moment din totalul de 460 de parlamentari doar 60 au consultat respectivul document, care nici măcar nu e în atribuția Parlamentului. Dacă e sub forma defensivă și n-ar trebui, nu trebuie să alarmăm populația, s-ar putea să fie sub formă de defensivă, sub formă de realimentare a avioanelor.

Dar s-ar putea să nu fie. De aceea nu risc, totuși, o parte importantă a populației ne-a încredințat cu încrederea lor. Suntem datori să respectăm jurământul pe care l-am făcut. Noi nu avem încredere în conducătorii mici pe care îi avem, care au anulat alegerile și s-ar putea să tranzacționeze inclusiv legitimitatea lor internațională cu participarea la un conflict care nu este al nostru. Nu avem încredere în Nicușor Dan.

N-am fost la Ambasada Statelor Unite însă voi adresa un apel către reprezentantul Statelor Unite în România de la Tribuna Parlamentului. Astăzi o să îl ascultați și dumneavoastră. Dincolo de diferite tranzacții, trebuia să se asigure de protecția fiecărui român. Asta ne interesează. Mai departe, putem să privim diferite alte aspecte și interese strategice ale României, dar în primul și în primul rând ne interesează ca niciun român să nu aibă de suferit. Asta este poziția AUR, nu este o poziție anti-americană, anti-europeană, este o poziție românească.”, a declarat George Simion.

