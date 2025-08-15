Adormirea Maicii Domnului este prăznuită pe 15 august. Despre această sărbătoare nu găsim informații în Sfintele Evanghelii, ci numai în Tradiția Bisericii.

Potrivit acestei Tradiții, Maică Domnului a fost înștiințată printr-un înger de mutarea ei din această viață: "Acestea zice Fiul tău: Vremea este a mută pe maică Mea la Mine.

Nu te teme de această, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viață cea nemuritoare“. După ce Fecioara Maria și-a cerut iertăciune de la toți, și-a dat duhul.

Domnul Însuși S-a coborât din ceruri pentru a primi în mâinile Sale sufletul ei cel sfânt. Atunci s-au petrecut multe minuni: ochii orbilor și auzul surzilor s-au deschis, ologii și bolnavii s-au vindecat.