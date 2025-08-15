George Simion a participat la slujba de la Mânăstirea Nicula de Sfânta Maria VIDEO

Simion a fost primit cu brațele deschise de popor și a stat alături de credincioși. Foto/Captură video
Simion a fost primit cu brațele deschise de popor și a stat alături de credincioși. Foto/Captură video

George Simion a participat la slujba de Sfânta Maria de la Mănăstirea Nicula. Acesta a fost primit cu brațele deschise de popor și a stat alături de credincioși.

Adormirea Maicii Domnului este prăznuită pe 15 august. Despre această sărbătoare nu găsim informații în Sfintele Evanghelii, ci numai în Tradiția Bisericii.

Potrivit acestei Tradiții, Maică Domnului a fost înștiințată printr-un înger de mutarea ei din această viață: "Acestea zice Fiul tău: Vremea este a mută pe maică Mea la Mine.

Nu te teme de această, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viață cea nemuritoare“. După ce Fecioara Maria și-a cerut iertăciune de la toți, și-a dat duhul.

Domnul Însuși S-a coborât din ceruri pentru a primi în mâinile Sale sufletul ei cel sfânt. Atunci s-au petrecut multe minuni: ochii orbilor și auzul surzilor s-au deschis, ologii și bolnavii s-au vindecat.