George Simion a anunțat propunerea de premier a AUR, după consultările de la Cotroceni. Mai vrea și ministerul Educației

Acesta și-a început declarația cu o strofă dintr-o poezie a lui Octavian Goga. ”Cum să vă spun eu... cred că cel mai bine a descris Octavian Goga într-o poezie. ”Doar-abia o clipă le-a ţinut divanul/N-a fost grai de cronici grai de pârcălab/ Cu mândria-i rece mut sta suveranul,/Şi-a-nţeles degrabă Neagoe, sărmanul,/C-a pierdut domnia neamul Basarab...”

Simion a precizat că se bucură pentru faptul că AUR ”a încurcat multe socoteli”, și l-a acuzat pe Alexandru Rafila, propunerea de premier a PSD, că ”a fost de acord cu închiderea noastră în case.”

”Propunerea AUR pentru postul de prim-ministru, văzând partidele de pe locurile 1, 2 și 3 că nu au venit cu propuneri convingătoare... l-am propus de Călin Georgescu.

Mă adresez alegătorilor PSD și îi întreb dacă sunt mulțumiți de propunerea pe care PSD a făcut-o și să facă o comparație între Alexandru Rafila, cel care a fost de acord cu închiderea noastră în case şi cu măsuri abuzive împotriva bătrânilor noştri, cu Călin Georgescu.

Pe Călin Georgescu îl recomandă experiența internațională și cele trei elemente pe care le cerem de la conducători: să fie patrioți, cinstiți și buni profesioniști.

Am mai venit cu o propunere: vrem, sub orice formă, redeschiderea școlilor. (...) Sute de mii de copii și familiile acestora suferă.

Participăm la aceste consultări din condescendență instituțională.

Se pare că noi, cei de la AUR, am încurcat multe socoteli și suntem bucuroși pentru asta.

Un guvern condus de Călin Georgescu va fi compus din profesioniști adevărați pe care țara îi are.

Cu Marcel Ciolacu am discutat la telefon, cum am discutat și cu lideri PNL. Se pare că toți au amnezie. Dialogăm cu toată lumea chestiuni legate de viitorul parlament. Am înțeles că anumite partide și-au stabilit o prioritate, anume digitalizarea, cu care suntem de acord”, a spus Simion, după consultări.