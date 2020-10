George Lazăr, prefectul județului Neamț, despre măsura carantinării comunele Tașca și Tarcău: "Nu sunt focare. E o răspândire comunitară în familii"

Potrivit lui George Lazăr, carantinarea celor două localități va fi valabilă timp de 14 zile și presupune, printre altele, limitarea mobilității persoanelor din cele două comune, cu respectarea dreptului la muncă, dar și în cazul persoanelor cu probeleme medicale sau al celor care tranzitează comuna.

Prefectul județului a precizat că în comuna Tarcău, incidență comunitară a depășit 3,54 la mia de locuitori în ultimele 14 zile, în prezent fiind 12 persoane infectate cu virusul SARS-cov-2. Situația pare să însă mult mai gravă în cazul comunei Tașca, acolo unde 26 de persoane sunt infectate cu noul coronavirus, incidența fiind de 10 la mia de lcouitori în ultimele 14 zile

"Am discutat și cu primarii, dar și cu o parte dintre consilierii locali, cu cei de la MAI, Poliției, Jandarmeriei și ai ISU (...). Sperăm ca persoanele să respecte normele în vigoare. Am intrat în carantină de la 5 dimineața și sperăm să nu existe probleme. Am găsit înțelegere la autorități și implicare. (...) La momentul la care vorbim avem aproximativ 5 ore de cand a fost impusă carantina și nu avem surse din care să credem că vor fi contestații. În termen de 14 zile poate să apară și o zonă de contestații (legate de această măsura a carantinării celor două comune -n.r.)", a mai spus George Lazăr.