"Am aflat dintr-un comunicat ca am fost sanctionat... in acelasi mod, am aflat ca sunt investigat si pe surse ca m-am eschivat de la ancheta, dar si primele argumente pentru aceasta ancheta. (...) Înapoi la dosarul CNCD unde, împreună cu avocata mea am prezentat argumentele noastre la termenul din data de 23 august, fiind credința noastră că, în ciuda cuvintelor nepotrivite, mesajului transmis nu este unul discriminatoriu", a spus Buhnici.

Prima audiere stabilită de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în cazul lui George Buhnici a avut loc pe 27 iulie, însă fostul prezentator TV nu s-a prezentat. La scurt timp, avocata acestuia a cerut un nou termen, precizând că „Buhnici a suferit consecințe grave” după declarațiile controversate și că are nevoie de timp pentru a-și pregăti apărarea.

Șirul de declarații șocante făcute de George Buhnici a început încă din anul 2013, când a vorbit despre fetițele de 13 ani:

Jurnalist: Două fetițe de 10-13 ani m-au văzut trecând cu mașina asta și spun: E roșiiiie!

Buhnici: La 13 ani ani?

Jurnalist: Da.

Buhnici: Și le-ai luat la discotecă, nu?

Jurnalist: Poftim?

Buhnici: Le-ai luat la discotecă cu mașina, nu?

Jurnalist: Ce glumă… proastă.

Buhnici: Hai că nu ești departe de vârstă cu ele.

Jurnalist: Sper să taie Daniel asta.

Buhnici: de ce? Nu e pedofilie. La Jilava, fetele de 13 ani nu stau de vorbă cu băieții de 23?

jurnalist: Ăăă, nu.

Buhnici: Nu, nici acolo? Bun, hai să încheiem.

Însă Buhnici și-a atras mânia publică după ce a criticat aspectul tinerelor care vin la plajă.

"Bă, dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai? 25. Dar nu e minoră", a spus Buhnici.

La câteva săptămâni după isteria iscată și amenințările primite, George Buhnici le-a cerut scuze femeilor, și a recunoscut că a vorbit ca "un mârlan".