„Am cântat și la mare și am luat premiul întâi. Am mai avut o vacanță la Dragalina. Îmi place să cânt, dar mai am de învățat. Cea mai mare plăcere a mea este muzica. Mi-ar plăcea să câștig bani din muzică. Mama are 58 de ani, e casnică. Acasă mai suntem 7 frați. Am o soră de 38 de ani care lucrează la burtări, Ion, are 36 de ani, mai stă pe la oi, dar nu lucrează mereu. Andrei Cătălin lucrează la pază și a mai lucrat în Cehia. Marcel i-a dat un loc de muncă la un depozit de haine. Constantin, l-a luat o familie în Fântânele, are 25 de ani. Ștefana are 2 copii și stă cu soțul. Altă soră lucrează la un restaurant. Ștefan are 25 de ani, a mai lucrat prin Anglia. Gabriel are 21 de ani, nu lucrează deloc. Georgiana, are 19 are un copil de un an de jumate. Unii frați sunt cu probleme de sănătate, de aceea lucrez și pentru ei”, a declarat George în emisiunea „Legile Puterii”.