Realitatea Plus: V-ati declarat sustinerea dumneavoastra si sindicatul pe care il reprezentati pentru candidatul independent Calin Georgescu. La ce asistam in aceste zile? Se mai poate schimba ceva care sa rastoarne cumva ce se intampla la alegerile prezidentiale?

Gabriel Oprea: Asistam la o competitie politica pentru cea mai importanta functie din statul roman. Din ce este public, din ce a declarat presedintele Curtii Constitutionale, din ce a declarat presedintele AEP, Toni Grebla, nu mai exista nici o cale de atac pentru a schimba hotararea Curtii Consitutionale de a valida turul I al alegerilor.

Realitatea Plus: Procurorul General al Romaniei spune ca nu este atributia Parchetului sa ceara suspendarea sau anularea alegerilor prezidentiale, in schimb poate sa informeze CCR si BEC despre indiciile probatorii are vizeaza campania candidatului la alegerile prezidentiale. Dupa turul doi credeti ca este posibil sa avem surprize, sa fie anulate alegerile?

Gabriel Oprea: Dupa turul doi al alegerior prezidentiale, Parchetul cerceteaza faptele in rem, adica nu nume, ci fapte. Ne putem astepta la orice. Deocamdata, eu am incredere ca Parchetul isi face datoria, cum este normal intr-un stat de drept, un stat membru UE si NATO. Acum ca este competitie politica si alegeri toata lumea este emotiva. Stiti ca alegerile se castiga pe incrancenare si pe emotie. Haideti sa fim echilibrati si sa asteptam desfasurarea lucrurilor. Ceea ce este cert este ca nu se poate schimba hotararea CCR de a valida turul I al alegerilor si punct.

Realitatea Plus: George Simion spune ca exista un risc de fraudare al alegerilor. Ce credeti?

Gabriel Oprea: Se poate intampla orice. Dar eu, ca om care am experienta in statul roman eu cred ca trebuie sa avem incredere in autoritatile statului roman. Suntem un stat democratic, membru UE, membru NATO, dar ca la orice competitie unde cateodata se mai infierbanta spiritele, spuneam ca alegerile se castiga pe emotie, pe ura, pe incrancenare, sunt toate mijloace si parghiile democratice ca sa fie securizat votul.

Realitatea Plus: Tot acest haos la care asistam si toata aceasta emotie, si societatea romaneasca este impartita in doua. Pe care dintre cei doi candidati il ajuta tot ce se intampla in acest moment. Cine poate capitaliza?

Gabriel Oprea: Vreau sa precizez de la inceput ca nu cunosc pe niciunul dintre candidati personal. Cred ca in momentul de fata doamna Lasconi are o prezenta agreabila, este femeie, da mesaje simple dar clare in acelasi timp si zambeste tot timpul, este foarte agreabila. In acelasi timp nu sunt de acord cu multi care spun ca nu are experienta in securitatea nationala. Nici Ronald Reagan nu avea, el a fost actor, dar a avut consilieri buni si a putut sa ia decizii foarte bune. La vulnerabilitati la doamna Lasconi va spun scurt: in Romania sunt 86% crestin ortodoxi si 6% romano catolici. Are urmatoarea vulnerabilitate: la europarlamentare era pe lista partidului USR. A facut o declaratie ca a votat pentru familia traditionala. A fost scoasa de pe listele la europarlamentare si a fost de pe listele de europarlamentare si a fost criticata de fata sa, care s-a declarat, nu-i nimic nou in asta, membra LGBT. Dupa, s-a intors la 180 de grade, a spus ca este de acord cu parteneriatele civile si cu adoptia de copii. Biserica Romana nu este de acord cu asa ceva. Cred ca este o vulnerabilitate care o va avea duminica la vot. Pe de alta parte, eu sunt militar. Vreau sa stiti ca militarii si politistii in rezerva dar si cei activi, nu au fost de acord cu faptul ca membri ai USR in guvernul roman au spus ca pensiile militare sunt pensii speciale si ca sunt pensii nesimtite. A creat un val de incrancenare, de nedreptatire, o batjocura la adresa militarilor si politistilor activi in rezerva si in retragere care au jurat sa isi apere tara si vedeti ca vremurile sunt de asa natura. Primii care au luptat in Ucraina au fost politistii si militarii ucraineni. De aceea cred ca este o vulnerabilitate aici.

Realitatea Plus: As vrea sa vorbim despre Calin Georgescu. Aceasta scoatere din UE si NATO a fost una dintre vulnerabilitatile sale. Am vazut insa cum se pozitioneaza domnia sa, care sunt punctele forte si care sunt vulnerabilitatile?

Gabriel Oprea: Domnul Calin Georgescu este baiat de militar din Ministerul Apararii Nationale. A dat un mesaj foarte scurt, foarte clar si foarte limpede. A vorbit de Dumnezeu, de patrie si familie, care e patria mica, de onoare si de demnitate. Romania are astazi nevoie de onoare si de demnitate mai mult ca oricand. Ce vor romanii din diaspora si din tara: Vor siguranta pentru ei si copiii lor si vor prosperitate, ca noi toti de altfel. Dar acest lucru se face doar in pace. El este total cu UE si total cu NATO, dar pe primul loc va pune doar interesul national al Romaniei. Adica sa negociem orice in picioare, cu pieptul in fata, nu sa fim yesmen. Tot acest mesaj a rezonat foarte bine cu romanii patrioti in general si cu militarii si politistii activi in rezerva si retragere in special.

Realitatea Plus: Si asta este si motivul pe care Asociatia Militarilor si Politistilor Mihai Viteazu a ales sa il sprijine pe Calin Georgescu

Gabriel Oprea: In anul 2015, din pozitia de prim ministru si senator am facut o lege, impreuna cu aproape toate sindicatele din armata, politie, asociatii, o lege dreapta cu acesti oameni care jura cu arma in mana sa isi apere tara. Am trecut- fara niciun vot impotriva. Aceasta lege din pacate a functionat un an si sase luni. Aceasta lege a fost macelarita de guvernul Ciolos si, sa fim cinstiti pana la capat, de toate celelelalte guverne. A fost o batjocura la adresa militarilor. In urma unor proteste s-a reparat ceva si este un proiect de lege. In schimb oamenii politici pe la spate au chemat din concediu Avocatul Poporului sa blocheze aceasta lege. Acum cand vorbim, de exemplu, cativa parlamentari USR au facut un prooect de lege ca sa blocheze toate aceste lucruri. Este nedrept fata de militari si politisti, este nedrept fata de oameni care asigura siguranta noastra si a copiilor nostri si apara securotatea nationala a Romaniei.

