„Astăzi este 1 decembrie și pe toți românii gându-i duce la militarii care și-au dat viața ca astăzi România să fie un stat NATO care are o umbrelă de securitate, ne duce gândul în primul rand la istoria statului roman, la militarii care au murit in Războiul de independență, la militarii care au murit în Primul Război Mondial, prin victoriile de la Mărăști, Mărășești, Oituz. Am ajuns la 1 decembrie 1918 ca să avem România mare, ne duce gândul la militarii și polițiștii care au murit in Al Doilea Război Mondial sau în teatrele de operație, astfel că militarii și polițiștii noștri sunt cei mai buni ambasadori in lume.

Ce-și doresc astăzi la 1 decembrie românii atât din țară, cât și din diaspora? Își doresc siguranță pentru ei, pentru copiii lor și prosperitate. Acest lucru se realizează prin pace, iar pacea este asigurată întotdeauna de militarii și polițiștii activi în rezervă și în retragere. Ce trebuie avut pentru cei activi? Își doresc să fie dotați, cu drepturile la zi, să poată să își facă datoria și să apere această țară 24 din 24, 7 zile din 7. Iar militarii în rezervă și în retragere, care, conform legii și constituției își apară țara cu arma în mana până la 62 de ani împliniți, vor să fie respectați, să nu mai fie batjocoriți de politicieni.

În orice sondaj de opinie, pe primele locuri în inimile românilor sunt Dumnezeu, biserica și armata. Este cel mai important lucru. Întotdeauna Dumnezeu, patrie, familie, care e patria mică, și onoare reprezintă sistemul de valori al militarilor și polițiștilor activi în rezervă și în retragere și al romanilor în general. Astăzi avem mai mult ca oricând nevoie de onoare și demnitate.”, a declarat Gabriel Oprea în exclusivitate la Realitatea Plus.