În interviul pentru Realitatea Plus, Gabriel Oprea a făcut o analiză cu privire la liderii politici care se vor confrunta în marea finală pentru alegerea titlului suprem in stat:

„In primul rand, este clar ca Marcel Ciolacu, care are cel mai mare partid, PSD, in spate, intra in turul doi. Marcel Ciolacu sa stiti ca il cunosc de cand era mai junior. Tatal sau a fost pilot militar. A plecat de la consilier local, viceprimar, a fost si prefect, in doua randuri presedinte al Camerei Deputatilor. Deci omul a evoluat si are cel mai mare partid in spate. Intra sigur in turul doi. Daca ma intrebati cine castiga, va souns doar daca ma mai chemati o data”, a spus Oprea.

Generalul Nicu Ciucă, actualul premier, a fost descris de Oprea ca un om onest și respectat. Deși nu excela la capitolul oratorie, Oprea a subliniat că „militarii nu sunt foarte buni oratori” și că, în general, „pe militari îi definesc faptele”. Aceasta este o observație valoroasă care reflectă cultura militară bazată pe acțiune și rezultate, în contrast cu discursurile politice elaborate, dar adesea fără substanță.

„Dupa parerea mea, pentru turul doi se bat cu sanse doi candidati. Este vorba de generalul Nicu Ciuca, il cunosc, am lucrat cu el, este un om serios, un om cinstit, un om onest, adica este si un bun camarad. Poate nu este un bun orator, dar sa stiti ca militarii nu sunt foarte buni oratori. Pe militari ii definesc faptele. Se spune n Romania ca vorba lunga saracia omului. Militarii de regula trebuie sa vorbeasca scurt, clar si ferm si faptele il definesc. Are de asemenea un partid mare in spate. PNL-ul este al doilea partid ca marime si putere politica deci are sanse credibile sa intre in turul doi.”

În ceea ce îi privește pe ceilalți candidați, Oprea l-a menționat și pe Mircea Geoană, considerându-l un alt concurent viabil pentru turul doi. Cu un profil de lider puternic, care a reprezentat România la NATO, Geoană suferă, însă, de absența unei mașinării politice solide în spate, un aspect crucial pentru succesul electoral.

Elena Lasconi a fost caracterizată ca o prezență credibilă, cu abilități de comunicare și un mesaj clar, dar Oprea a exprimat îngrijorări cu privire la lipsa unui sprijin politician solid din partea partidului său. În schimb, AUR, sub conducerea lui George Simion, a reușit să câștige popularitate, profitând de schimbarea de perspectivă in ceea ce privește actualul val ascendent al nationalismului, spre deosebire de perioada în care UNPR activa pe scena electorala, descrisă drept „o perioadă când a fi patriot în România era periculos”. AUR ar putea obține un procent semnificativ de voturi, estimat între 10-12%, conform analizei lui Oprea.

„Cred ca mai are sanse sa intre in turul doi si are si profil de presedinte Mircea Geoana. Dar Mircea Geoana nu are o masinarie politica in spate, nu are un partid mare in spate. UN partid mare să stiti ca cel mai important lucr sunt primarii. PSD-ul si PNL-ul au cei mai multi primari peste 80% din Romania si mai multi presedinti de consilii judetene. Gospodarul primar, cum is e spune primarului, are un rol foarte important. De aceea cred eu ca Nicu Ciuca are sanse credibile sa intre in turul doi, chiar inaintea lui Mircea Geoana, care are profil de presedinte. El a ocupat o pozitie uriasa, a facut cinste Romaniei la NATO. Are vulnerabilitatea de a nu avea o masinarie politica in spate

Elena Lasconi este o prezenta credibila. E femeie, a fost moderator, stie sa vorbeasca, are mesaj. Dar eu nu a vazut ca e sprijinita formidabil de partidul sau. In schimb este o prezenta inedita, stie sa vorbeasca. Cred ca va lua un procent in jur de 10%. Si Simion, sa fiu sincer, ne-au luat locul UNPR-ului cu interesul national, eu fiind militar. De ce? Fiindca intr-o anumita perioada sa fii patriot in Romania era periculor. Acum e o moda deja, in toata Europa, nu numai in Romania. AUR a crescut foarte mult, cred la fel ca poate lua 10-12% din voturi”, a spus Oprea.

Întrebat despre o posibilă revenire în politică, Oprea a fost clar și concis. A subliniat că, după ce a trecut printr-o perioadă tumultoasă, în care a fost acuzat pe nedrept, și-a rezolvat problemele legale și a afirmat că politica este „complicată”, dar că trebuie să ai credință și puterea de a merge mai departe.

„In momentul in care am avut o problema pentru ca mi s-a facut o problema, sa fie foarte clar, mi-am dat demisia de peste tot. Mi-am rezolvat problemele. Cinci instante au dat ca fapta nu exista. E si greu sa omori pe cineva de pe bancheta din spate. Acum, ca tot m-ati provocat, in august 2015, din pozitia de vicepremier, ministru de interne, si chiar premier, intr-un sondaj sociologic, mai multe, dar unul credibil facut de IRES si preluat de toate televiziunile ma dadeau cu 53%, cel mai mult. Multa incredere. Dupa 3-4 luni de zile in care n-am vrut sa iau locul premierului, cu care eram intr-o alianta, am devenit un nenorocit, un analfabet si un criminal. Mi-am dat demisia, mi-am rezolvat problemele. Cinci instante au dat ca fapta nu exista, de la Tribunal la Inalta Curte. Important este sa te ridici, sa crezi in Dumnezeu si sa mergi inainte, ca altfel nu te ridica nimeni. Politica e complicata, in special pe Everest, unde bat vanturi mari”, a conchis Gabriel Oprea.

