Fostul manager de spital SRI și președinte al Casei Naționale de Sănătate, Cristian Celea, s-a întors. Generalul în rezervă a fost numit, în luna ianuarie, în consiliul de administraţie al CNAS, prin semnătura premierului Nicolae Ciucă, relatează Realitatea PLUS.



Celea a fost șef al CNAS între 2003 și 2005, numimt fiind de Adrian Năstase. În momentul detașării la CNAS, avea experiență de 10 ani la SRI, unde a fost și comandant al Spitalului SRI Agrippa Ionescu. În martie 2006, Celea a fost trecut în rezervă de Traian Băsescu.



În prezent, Celea se poate lăuda cu o declarație de avere impresionantă. Anual îi intră în conturi o pensie de 45.000 de euro și deține numeroase proprietăți. Potrivit declarației de avere din 27 februarie 2023, publicată pe site-ul CNAS, generalul în rezervă are 23 de terenuri în 4 județe și municipiul București, care însumează peste 100.000 de metri pătrați, are două case de locuit în Argeș și 3 apartamente în Capitală. Celea deține și 4 autoturisme, dintre care două de epocă, un scuter, trei șalupe și o remorcă.

Fostul general SRI Cristian Celea, AVERE impresionantă

- peste 225.000 de lei (aproximativ 45.000 de euro), venituri obținute doar din pensii, în 2022;

– 23 de terenuri în 4 județe și municipiul București, însumând 107.000 de metri pătrați;

– 2 case de locuit în Argeș și 3 apartamente, toate în Capitală; una din case e moștenită în 2022;

– 4 autoturisme, dintre care două de epocă (un NEKAF M38 Jeep și un Trabant break), un scuter Piaggio, trei șalupe și o remorcă;

– 30.000 de euro în bijuterii și obiecte de artă.

Sursa: Declarația de avere/CNAS

Între perioada în care a lucrat în SRI și prezent, numele lui Celea a mai apărut în câteva situații controversate. Potrivit Libertatea, el a fost conferențiar universitar doctor la Universitatea Carol Davila din București, dar și consilier personal al șefului CNAS. Numele său a apărut și la alegerile pentru Federația Română de Box în 2015 și a ajuns și în biroul Federației Române de Baschet. În plus, Celea ar fi participat și la competiții internaționale de box ca medic.



Totodată, generalul a fost și șef de al spitalului Muntenia Medical Center din Pitești. Potrivit presei locale, în timpul conducerii lui Celea, spitalul a avut pierderi de 14 milioane de lei.



Numele lui Celea a apărut și în contextul unor licitații îndoielnice, în anul 2012. El s-ar fi înțeles cu administratorul unei alte firme pentru câștigarea unei licitații pentru preluarea în concesiune a plajei sălbatice Sulina. În plus, potrivit Libertatea, din declarația de avere a lui Celea a dispărut un teren intravilan de peste 5.000 metri pătrați, și a apărut în declarația ginerelui acestuia, Șerban Dragosloveanu. Tânărul a fost numit, în decembrie 2022, manager interimar al unui spital public, fără concurs, potrivit celor de la Libertatea.