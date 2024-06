GAURA DE LA BUGET, ÎN CREȘTERE DE LA AN LA AN

*2022

ținta de deficit: 5,7%

deficit la final de an: 5,68%



*2023

ținta de deficit: 4,4%

deficit la final de an: 5,68%

*2024

ținta de deficit agreată inițial: 3%

ținta de deficit renegociată: 5%

deficit estimat de Guvern: 4,9%

deficit estimat de Comisia Europeană: 6,9%

SURSA: Realitatea PLUS

CE NOI TAXE ANUNȚĂ SPECIALIȘTII

*creșteri de TVA

*creșteri de taxe locale

*impozit progresiv

*taxa pe carbon

SURSA: Realitatea PLUS