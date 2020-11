Gabriela Firea, mesaj dur pentru Minstrul Sănătății: Tătaru trebuia să-și dea demisia de la primele victime ale pandemiei!

"Asta se numeste sfidarea romanilor! Cum ar zice Orban: cainii latra, caravana trece! Adica pot crede si spune orice romanii, politrucii lui isi vad in continuare de scaunele moi, de incompetenta si coruptia din ministere.

Si el, si Orban care il mentine in fruntea Sanatatii, in vremuri atat de grele, sunt complici la toate dramele din aceste zile", a afirmat fostul edil al Capitalei, in mesajul publicat, astazi, pe Facebook.