„Sunt într-un moment fericit. Băiatul meu cel mare, Tudor, se căsătorește în această toamnă. Și Florentin este emoționat și participă la pregătiri. M-a durut că în acest moment nu am fost liniștită. Vin rudele Evei, logodnica băiatului. E o avalanșă de sentimente și nu vreau să-mi reproșez peste ani că nu am trăit momentul și am fost la ședințe de partid sau nu știu pe unde”, a spus Gabriela Firea, la Realitatea PLUS.

Reamintim că în luna iulie 2023 Gabriela Firea a demisionat din funcția de ministrul al Familiei, ea suspendându-se și din funcția de președinte al PSD București în urma scandalului legat de azilele din Ilfov. Aceasta și-a anunțat demisia printr-un mesaj postat pe Facebook, în care spunea că este „complet nevinovată”, continuând să susțină că este victimă și că a existat un „război total pentru demolarea” sa „și mai puțin pentru aflarea adevărului”: „A existat un singur interes: să se arunce cât mai mult noroi spre mine, cât mai multe dezinformări, să se exercite presiune mediatică asupra mea și a soțului meu, să fim puși la stâlpul infamiei, cu un singur scop”.

Gabriela Firea a fost ministru al Familiei și Egalității de Șanse din 25 noiembrie 2021, de la învestirea Guvernului PNL-PSD condus de Nicolae Ciucă.