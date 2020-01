Gabriela Firea contestă măsurătorile poluării publicate de consilierii USR

Potrivit Primăriei Capitalei, aceste rețele nu sunt autorizate/omologate de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. Datele oficiale de calitate a aerului, raportate anual de România către Comisia Europeană, sunt datele obținute prin Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA), constituită din stații fixe amplasate în aglomerările și zonele de evaluare a calității aerului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011.

"Precizam ca RNMCA se află în administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, iar datele obținute sunt în prealabil validate de către Centrul de Evaluare a Calității Aerului (CECA), structură aflată în cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Reamintim ca Primaria Capitalei nu gestioneaza statiile de masurare a calitatii aerului. Mai mult decat atat, indicii de calitate la care se face referire reprezinta valori momentane înregistrate de către stațiile fixe de monitorizare, prin alte metode de măsurare decât metoda gravimetrică, fiind nevalidate", se arată într-un comunicat al Primăriei.

"Inca din primul an de mandat am tras un semnal de alarma in ceea ce priveste poluarea in Capitala, iar faptul ca nu s-a facut nimic in ultimii zece ani in acest sens a dus la agravarea acestei probleme. Incepand din 2016, insa, am luat masuri concrete pentru imbunatatirea calitatii aerului, dar nu poti recupera in 36 de luni ce nu s-a facut in zeci de ani! Constat cu mahnire ca aceiasi consilieri generali ai PNL si USR care s-au opus prin vot Planului Integrat de Calitate a Aerului sunt cei care deplang, acum, ipocrit, soarta bucurestenilor, dar, cand au avut ocazia sa faca ceva concret pentru combaterea poluarii, s-au opus vehement. Actualul ministru al mediului - care a descoperit acum, politic, poluarea din Bucuresti - ar trebui sa-i traga la raspundere pe consilierii PNL care au blocat nejustificat proiectele anti-poluare doar pentru ca erau propuse de Gabriela Firea, dar si pe fostul primar general interimar PNL, care, in timpul mandatului sau, nu a luat nicio masura concreta pentru protectia mediului", a declarat şi primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Primaria Capitalei transmite că a luat, in ultimii trei ani, "o serie de masuri cu rezultate concrete pentru combaterea poluarii din Bucuresti".

"Dintre acestea amintim:

Vinieta OXIGEN - Prin acest proiect, Capitala se aliniază la tendintele altor orase europene, care, prin instaurarea unor taxe de poluare, au obtinut rezultate spectaculoase in ceea ce priveste imbunatatirea calitatii aerului si au dus, implicit, si la decongestionarea traficului rutier in zonele centrale.

Potrivit proiectului, masinile sub Euro 4 vor plati vinieta Oxigen, iar mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul orașului. Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021. De asemenea, mașinile non-euro, Euro 1 și Euro 2 nu vor mai avea voie deloc în București de la 1 ianuarie 2022, iar pentru cele Euro 3 restricția este valabilă din anul 2024. Sunt exceptate de la plata vinietei scuterele si motocicletele, dar si autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care functioneaza cu GNL, GNC si GPL.

In ceea ce priveste destinatia banilor colectati prin aceasta vinieta, acestia vor fi alocati NUMAI pentru implementarea altor masuri de protejare a mediului, cum ar fi achizitia unor mijloace de transport in comun moderne si nepoluante, recuperarea spatiilor verzi din Capitala, realizarea unei retele de infrastructura rutiera destinatate autovehiculelor alternative (biciclete, trotinete etc) precum si pentru implementarea altor masuri menite sa ii ajute pe bucuresteni sa renunte la autoturismele personale care sunt intens poluatoare, cum ar fi proiectul privind cele 5.000 de ecovouchere, in valoare de 9.000 lei fiecare, oferite de Primaria Capitalei, pentru casarea rablelor.

830 de noi mijloace de transport in comun

O alta masura menita sa duca la reducerea poluarii este modernizarea mijloacelor de transport in comun.

Parcul auto al STB a crescut considerabil în ultimii 3 ani: PMB si-a asumat achiziționarea a 830 de noi mijloace de transport STB, pentru care au fost alocate sume consistente, în valoare de 474 de milioane de euro, provenite din bugetul local și din fonduri nerambursabile (fonduri europene nerambursabile și fondul pentru mediu).

Circula deja in trafic 400 de autobuze noi, moderne, 130 de autobuze hibrid Mercedes Benz vor ajunge la Bucuresti in primavara acestui an si se mai achizitioneaza 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice si 100 de tramvaie.

Alte masuri de imbunatatire a calitatii aerului

Realizarea de culoare unice - prin separarea căii de rulare, pentru 5 dintre liniile de tramvai cu utilizare intensă: 1, 10, 21, 41 şi 32.

Managementul Traficului - Semaforizare inteligentă - Sistemul a fost preluat, în vara lui 2016, la preluarea mandatului, cu 170 de intersecții in sistemul de management inteligent al traficului, din totalul de 450 de pe raza Municipiului București, realizate în decursul a 10 ani.

In prezent, sunt introduse 230 de intersecții funcționale in Sistemul de semaforizare inteligenta.

Numai in anul 2019 au fost montate 600 de semafoare noi, 200 de stâlpi, 77 de camere video, peste 300 de dispozitive acustice pentru nevăzători la trecerile de pietoni semaforizate, precum și 674 bucle inductive pentru contorizarea traficului și și a fost instalată fibră optică în lungime de peste 25,5 km.

Deblocarea arterelor (ridicarea mașinilor staționate neregulamentar și care blochează circulația vehiculelor de intervenție în caz de urgență, ambulanțe sau mașini de pompieri, accesul în spitale, școli, instituții publice, al mijloacelor de transport public și al utilajelor de deszăpezire și de salubrizare).

Transport alternativ - 30.000 de vouchere și piste pentru biciclete- Primăria Capitalei a acordat, în perioada 2017-2019, 30.000 de vouchere pentru achiziţionarea de biciclete. De asemenea, începând cu anul 2018, se deruleaza proiectul privind realizarea a patru trasee de piste de biciclete cu o lungime totală de 48,25 km. Pentru toate traseele au fost realizate proiectele tehnice, fiind în diferite etape faza de execuție a lucrărilor (lansarea ordinului de începere a lucrărilor, avizare sau contractare).

Descurajarea circulației mașinilor poluante - 5.000 de eco-vouchere in valoare de cate 9.000 lei fiecare. PMB a inițiat proiectul prin care s-au acordat 4.194 din cele 5.000 de eco-vouchere, disponibile în programul pentru eliminarea din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare. Până în prezent, au fost utilizate aproximativ 2/3 dintre voucherele distribuite către beneficiarii programului. Pentru că interesul este crescut, se pregăteste o a doua etapă a programului.

Proiect pilot - autobuz școlar pentru 2.500 de elevi - La initiativa Primarului General, s-a demarat un proiect pilot - autobuzul școlar pentru 2.500 de elevi (pentru transportul elevilor din ciclul primar și secundar pentru Școala nr. 195 (Hamburg) din sectorul 3 - cea mai mare scoala din Bucuresti. Proiectul are ca scop să contribuie la descongestionarea traficului în zonă și la reducerea poluării precum și sa vina în sprijinul părinților care sa renunte la autoturismele personale in orele de varf.

Potrivit datelor din luna noiembrie, rezultatele sunt peste așteptări, media zilnică fiind de 1.100 copii care folosesc acest mijloc de transport. Dacă jumătate din ei erau aduși de părinți cu mașina, înseamnă că în zona respectivă circulă în medie, zilnic, cu 500 de mașini mai puțin", se mai arată în comunicatul Primăriei Capitalei.