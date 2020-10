Gabriela Firea acuză Guvernul de "rea-credință, incompetență și impostură"

"Alo, guvernul, intram in noiembrie, nu mai suntem in martie, cand lumea nu stia ce sa faca in pandemie! Deschideti scolile! Testati copiii si profesorii! Izolati focarele! Aveti cu ce! V-am lasat stocuri, rezere, spitale dotate, tot ce trebuie! Ca in lumea civilizata! Europa mentine scolile deschise, chiar daca a redus anumite tipuri de evenimente si activitati economice.

In Bucuresti, scolile raman inchise, ca sa acopere incompetenta guvernului, lipsa de pregatire si umanitate a celor care se ocupa de criza sanitara. NU am fost de acord cu inchiderea scolilor din Bucuresti, ca primar general, cand s-a votat acest lucru recent in cadrul Comitetului municipal pentru situatii de urgenta! Deci, nu mi-am schimbat parerea de pe o zi pe alta, cum se incearca a se acredita. Reprezentantii Primariei Capitalei au votat IMPOTRIVA inchiderii scolilor in Bucuresti. Motivul este limpede : am pregatit o capacitate mare de testare pentru elevi si profesori. Posibilele focare pot fi izolate imediat!