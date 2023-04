“În urma cu 19 ani, România devenea parte a celei mai puternice aliante politico-militare din lume.

Tricolorul românesc a fluturat atunci, pentru prima dată, alături de drapele statelor membre ale NATO. Se împlinesc 19 ani de când România este stat membru cu drepturi depline al Alianței Nord-Atlantice.

In aprilie 2004, la Bruxelles, avea loc momentul solemn de ridicare a drapelelor noilor state membre, cu prilejul reuniunii miniștrilor de externe ai NATO”, se arată în mesajul fostului vicepremier pentru securitate națională, potrivit unui comunicat al UMPV.

El menționează, în acest context, momentul politic în care se afla România în 2004.

“Anul 2004 ramâne unul dintre cei mai importanţi ani ai politicii externe româneşti, din 1989 și până astăzi.

Aceasta zi, în care România a fost invitata in NATO, îmi aminteste, de fiecare data, de perioada in care am fost ministrul administratiei in cel mai performant guvern de dupa ‘90, guvernul condus de Adrian Nastase. Mircea Geoana, care astazi este secretarul general adjunct al NATO, era ministrul afacerilor externe, iar Vasile Puscas era negociatorul sef al Romaniei la UE.

In acel mandat, România a fost invitata în NATO si a incheiat capitolele de aderare la Uniunea Europeana”, spune Gabriel Oprea.

“Astăzi România este un partener credibil, respectat și apreciat în plan internaţional, iar aceasta se datorează în mare parte militarilor din MApN și jandarmilor din MAI, pentru responsabilitatea cu care și-au îndeplinit misiunile în teatrele de operații, pentru respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Ei merită cu prisosință recunostinta si aprecierea noastra, pentru că au participat activ la construirea și consolidarea unui mediu internaţional sigur”, subliniază fostul ministru al apărării.

“Astazi gândurile noastre se îndreapta si catre eroii acestei natiuni, care au platit cu viața pentru ca lumea să fie un loc mai sigur. În fața memoriei lor se cuvine să ne înclinăm cu profundă recunoștință.

UMPMV ureaza tuturor militarilor mult succes în misiuni! La multi ani, România! La multi ani, NATO!”, se arată în încheierea mesajului președintelui UMPMV.

Pe 29 martie 2004, România a aderat în mod oficial la NATO, prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul depozitar al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice, iar pe la 2 aprilie 2004 a avut loc ceremonia arborării oficiale a drapelului românesc la sediul NATO.

În baza Legii nr. 390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România se sărbătorește în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie.