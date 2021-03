Conform Agerpres, municipalitatea a suspendat toate activităţile sportive în aer liber din şcoli şi a sfătuit persoanele cu probleme respiratorii să nu-şi părăsească casele. Cu capul bine înfăşurat, cei mai mulţi locuitori au plecat totuşi la muncă, unii purtând chiar ochelari de protecţie. Clădirile emblematice ale oraşului erau dificil de v[zut luni dimineaţa, sediul televiziunii naţionale - spre exemplu - dispărând în spatele unui văl de ceaţă.



Pe reţeaua socială Weibo, subiectul a fost discutat pe larg de către utilizatorii de internet, unul dintre aceştia comparând chiar furtuna de nisip cu sfârşitul lumii. Furtunile de nisip din deşertul Gobi, aflat în apropiere, sunt frecvente primăvara în nordul Chinei, însă locuitorii Beijingului nu s-au mai confruntat cu un cer atât de încărcat de ani de zile. Conform unor surse, nivelul de particule fine a a ajuns chiar la 8.000 de micrograme pe metru cub în anumite zone.

Pentru a împiedica fenomenul furtunilor de nisip, guvernul de la Beijing a demarat mai multe programe de împădurire, reuşind astfel să mai reducă din numărul dezastrelor naturale.

Beijing and other parts of northern China hit by biggest sandstorm in 10 years; at least 6 dead, 81 missing in neighboring Mongolia pic.twitter.com/rlJa0stgRf