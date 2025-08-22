Potrivit reprezentanților instituției, intervenția personalului de specialitate al Sucursalei Regionale CF București în zona afectată a permis reluarea circulației pe firul I, la ora 20:24, dar lucrările continuă pentru redeschiderea firului II, în condiții de siguranță.

Compania menționează că este în vigoare un Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, cu vijelii puternice și descărcări electrice.

CFR SA îi asigură pe călători că, pe durata avertizării meteo, intervențiile se vor face operativ cu personal și utilaje specializate pentru remedierea deranjamentelor tehnice și restabilirea circulației feroviare în condiții de siguranță.