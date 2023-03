Frunza verde care pișcă folosită foarte mult de credincioși la mâncăruri în postulurile de peste an este deosebit de prețioasă pentru frumusețea pielii și sănătatea părului. Conține vitaminele A, C, K si B, este o sursa naturala de calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu, acid linoleic si acid stearic și are proprietăți miraculoase. Leguma minune este folosită de sute de ani pentru a trata o gama larga de boli și pentru înfrumusețare. Iată câteva trucuri cu urzici care vă pot face pielea fină, luminoasă, care vă scapă de acnee și riduri.