„Comunism absolut. Am fost în America timp de 5 zile. Am stat pe laptop și am făcut un podcast. Nebunie. Sunt extrem de dezamăgit de Statele Unite. Aceasta nu este America pe care o cunosc. Este o zi tristă, foarte tristă pentru America. Încercând să găsească infracțiuni pentru un om nevinovat. Nu mi-e frică. Sunt pur și simplu dezamăgit”, a scris Andrew Tate pe contul său de pe rețeaua X după anunțul privind investigația care-l vizează pe el și pe fratele său.

Ulterior, Andrew a postat și un atac la adresa guvernatorului DeSantis, speculând disensiunile dintre acesta și președintele Trump.

Ron DeSantis is attacking me because he was worried I would support Byron Donalds over his wife, knowing I have monumental political weight, and trust our commander and chief President Trumps reccomendations completely.



They attacked me to prevent me from destroying his wifes…