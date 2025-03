În stilul caracteristic, Tate l-a lăudat pe liderul de la Casa Albă numindu-l "gangster".

"Știi ce e interesant? Trump este un lider, Trump chiar e un gangster. Nu știu, nu știu, nu știu nimic despre asta. Acest răspuns este cel mai corect în legătură cu mai multe chestii. Ăsta este un sfat de viață pentru toată lumea. E destul de interesat că sunt văzut ca un cel mai mare fugar, dar eu nu am antecedente penale nicăieri pe planeta asta. Nu am antecedente penale în Marea Britanie, nu am antecedente penale în România! Nu am fost condamnat și nu am fost condamnat pentru nimic nici în America", a afirmat Tate într-un podcast.

Pe de altă parte, controversatul influencer al masculinității toxice a dat asigurări că va reveni în România la termenul prevăzut, pe 23 martie.

