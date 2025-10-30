Cota de încredere a președintelui Emmanuel Macron nu doar că a atins un nivel record de scăzut, dar a suferit și o scădere abruptă de cinci puncte procentuale față de barometrul precedent din septembrie.

Analiza detaliată a sondajului Verian pentru Figaro Magazine arată că șeful statului francez a pierdut în special sprijinul categoriilor considerate tradițional mai stabile:

Vârstnicii (peste 65 de ani): Macron înregistrează o scădere drastică de minus 11 puncte procentuale în rândul categoriei de vârstnici de peste 65 de ani. Scăderea este de asemenea semnificativă, de minus nouă puncte procentuale, la pensionarii francezi.

Premierul Lecornu, pe o pantă ascendentă

În contrast puternic cu situația președintelui, premierul Sébastien Lecornu înregistrează o creștere notabilă a cotei sale de încredere.

Acesta a câștigat cinci puncte procentuale față de septembrie (luna nominalizării sale), ajungând la o cotă de încredere de 26%.

Premierul beneficiază de sprijinul segmentelor de populație care l-au penalizat pe Macron. Vârstnicii (peste 65 de ani): Cota sa de încredere la persoanele de peste 65 de ani a crescut cu șapte puncte procentuale. Lecornu a înregistrat o creștere de nouă puncte procentuale la pensionari.

Această evoluție sugerează că Lecornu ar putea reuși să capteze o parte din dezamăgirea manifestată de persoanele în vârstă față de Președintele Macron.

Date tehnice ale sondajului

Ancheta a fost realizată online, pe un eșantion de 1.000 de persoane reprezentativ pentru populația cu vârsta de peste 18 ani (metoda cotelor), în perioada: 26-28 octombrie. Marja de eroare a fost cuprinsă între 1,4 și 3,1 puncte procentuale.