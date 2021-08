Auoritățile au transmis că este posibil ca un autobuz şi mai multe maşini să fi fost luate, de asemenea, de alunecarea de teren.

”Situaţia nu este clară, deoarece alunecarea de teren este încă în desfăşurare. Echipele de salvare pot interveni doar atunci când pietrele vor fi încetat să cadă, iar panta va fi stabilă”, a declarat un reprezentant al poliției locale.

Centrul pentru situaţii de urgenţă din Himachal Pradesh a transmis că între 25 şi 30 de persoane au rămas blocate după alunecarea de teren, potrivit BBC.

Big Tragedy strikes #Kinnaur again. Some vehicles with people inside get trapped under debris of a landslide. #HimachalPradesh pic.twitter.com/7rmnlWQEIA