Dacă mâine ar avea loc un cutremur sau un dezastru de proporţii, mulți români și-ar pierde viața. Este concluzia specialiștiilor în domeniu care spun că țara noastră are prea puține adăposturi civile. Bucureștiul are aproximativ 1.200 de buncăre în cazul unui atac aerian. Adică un sfert din totalul adăposturilor din toată țara.

Nefunctionale si pline de gunoaie - asa arata majoritatea adaposturilor din Capitala. Mai mult, specialistii spun ca tara noastra este slab pregatita in cazul unui seism sau atac aerian.

Când intri într-un buncăr senzaţia este asemănătoare unei călătorii în trecut. Sunt camere goale și insalubre, fără ventilație, electricitate, grupuri sanitare și chiar ieșirile de urgență înfundate, așa arată realitatea crudă.

Situația se schimbă însă în cartierele de lux ale Capitalei. Adăposturile din zona oficialilor sunt adevărate fortărețe în caz de dezastru.

"Suntem intr-un bloc care este situat la cateva sute de metri de resededinta presedintelui Iohannis, un bloc foarte bine securizat, construit in 1979. S-a modernizat acest adapost pe banii locatarilor si este functional, este un model pentru ceea ce se intampla in Bucuresti, pentru protectia locuitorilor. Aici incap circa 100 de persoane in caz de bombardament. In bloc sunt circa 60 de persaone. Demnitarii nostri sunt foarte bine securizati, asa se explica ca sunt mai putin interesati de ce se intampla cu romanii, cu protectia romanilor.

Uitati cat de bine este securizata. Vorbim de doua randuri de usi, are aceste manete care se incastreaza aici in perete stganga-dreapta astfel incat sa nu poata fi dislocata de suflul unei bombe.

"Este un dezastru daca, Doamne fereste, se ajunge la un bombardament. Ganditi-va ca in Bucuresti avem adaposturi care pot proteja circa 300.000 de bucuresteni, in situatia in care sunt undeva la 3-4 milioane de bucuresteni. Doar 10% din ei pot fi prot. va dati seama ce se intampla in caz de forta majora pentru ca toate aceste adaposturi vor fi supraaglomerate, asaltate si se ajunge si la alte nenorociri", afirma Mariurs Marinescu, expert în construcții.

O alternativă pentru bucureștenii în cazul unui atac aerian ar fi chiar metroul care deține zeci de buncăre.