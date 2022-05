Locuitorii unui sat din Kenya au chemat speriați autoritățile după ce au văzut un leu care se camuflase într-un gard viu. După sosirea poliției și paznicilor, s-a dovedit că felina era, de fapt, o pungă de plastic cu imaginea unui leu. Imaginile postate pe rețelele sociale au devenit virale, relatează BBC.

S-a întâmplat în satul Kinyana din centrul Keniei. Presupusul leu a fost observat la o fermă de către un bărbat care a dat alarma. Au fost chemați polițiștii și paznicii pentru faună. Aceștia și-au dat seama că era vorba de fapt despre o pungă de plastic.

Funniest story!

Apparently, the good people of Mutiribu, in Kiangua, Meru called on the spotting of a lion hiding in the hedges, fearful for their lives.



Turned out to be a paperbag!



Punguzeni jaba!!

😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

pic.twitter.com/3KEbk8P7A7