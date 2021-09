"Premierul a decis ce vaccinuri cumpără și câte - mult mai multe decât aveam nevoie - Ministerul Sănătății trimitea doar factura nefiind întrebat. Și în ședința de guvern de multe ori s-a venit cu întrebarea „Dar de ce mai cumpărăm încă 30 de milioane? Pentru că nu le-am consumat nici pe cele pe care le avem și vor expira. De ce facem această achiziție?". (....) Deci Ministerul Sănătății nu a avut niciun rol în achiziționarea vaccinurilor. (...) Era doar aviz de la Finanțe, iar fostul ministrul Alexandru Nazare a spus-o în ședința de guvern, în mod explicit: avem o problemă cu alocările acestor sume foarte mari pentru niște vaccinuri a căror necesitate nu rezultă de nicăieri", a afirmat Dan Barna la un post TV.

Acuzațiile fostului vicepremier USR Plus vin în momentul în care DNA a deschis o anchetă privind achiziționarea loturilor de vaccinuri anti-COVID. Chiar premierul Florin Cîțu ar putea ajunge să dea explicații în fața procurorilor anticorupție. Anchetatorii au transmis că, deocamdată, este vorba de o cercetare in rem. Pe lângă premier, la audieri ar putea fi chemați miniștrii ai Sănătății din perioada pandemiei, precum și secretari de stat, potrivit Realitatea Plus.