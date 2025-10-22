Avocatul său, Denis Baluev, a declarat pentru TASS: „Timur Vadimovici a declarat că este cu adevărat pregătit să îndeplinească misiuni de luptă ca parte a oricărei unități de asalt rusești într-o zonă de operațiuni speciale.”

Avocatul susține sinceritatea intențiilor lui Ivanov

Baluev a subliniat că decizia fostului oficial este „absolut sinceră și bine gândită”. El este într-o formă fizică bună și urmărește îndeaproape evoluțiile de pe front la televizor. Avocații pregătesc un apel către comanda militară a Moscovei, ce va fi transmis până la sfârșitul lunii octombrie.

Fără experiență militară anterioară

La fel ca fostul său șef, Sergei Șoigu, Ivanov nu a servit în armată. În momentul arestării sale, în aprilie 2024, deținea gradul de Consilier de Stat Activ, Clasa I.

Sentința și acuzațiile

Pe 1 iulie, Ivanov a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru două capete de acuzare: delapidare și spălare de bani. Curtea orașului Moscova a stabilit că fostul vice-ministru a delapidat și spălat 3,9 miliarde ruble din Interkommerts Bank și a deturnat 216,6 milioane ruble în achiziția de feriboturi pentru trecerea Strâmtorii Kerci. Ivanov a fost privat de distincțiile de stat și de titlul de Constructor Onorat al Rusiei și a primit o amendă de 100 milioane ruble.

Confiscarea averii și bunurilor

Statul a confiscat proprietăți ale lui Ivanov în valoare de 2,5 miliarde ruble, inclusiv terenuri pe Rublevskoye Highway, un apartament de 300 metri pătrați pe Povarskaya Street în Moscova, o casă în Krasnogorsk, o flotă de vehicule și conturi bancare, scrie presa rusă.

Ivanov este implicat și într-un alt dosar penal pentru mite totale de 1,3 miliarde ruble. Ancheta arată că el a facilitat obținerea de contracte de la Ministerul Apărării în schimbul unor servicii gratuite de reparații și construcții la locuințele sale și ale fostei soții.

Cariera și averea

Ivanov, care a ocupat funcția din mai 2016, a fost un adjunct cheie al lui Șoigu, gestionând proiectele de construcții ale ministerului și logistica trupelor. În 2019, Forbes l-a clasat printre primii 100 de oficiali ruși din domeniul securității cu cea mai mare avere.

Investigația Fundației Anti-Corupție Navalny

În decembrie 2022, Fundația Anti-Corupție a lui Alexei Navalny a publicat o investigație privind stilul extravagant de viață al lui Ivanov și al fostei soții, Svetlana Zakharova (Maniovich). Raportul arăta că cuplul cheltuia sute de mii de euro pe vacanțe pe Riviera Franceză, bijuterii și haine de lux, iar aproape toate facturile erau achitate de alte persoane sau firme, inclusiv de o companie implicată în reconstrucția Mariupolului ocupat și devastat.

