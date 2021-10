"Ținta de investitii pentru 2021 era de 61.9 mld, ajustata 69.7 mld la rectificare. Septembrie 2021 reprezinta 48,8% din total an rectificat, in timp ce in septembrie 2020 a fost 56%", a scris Nazare.

"In executia aferenta lunii august, investitiile ajunsesera la 30.2 mld, iar in proiectia pentru septembrie am avea 3.5-4 mld, cumulat la 9 luni aproximativ 34 mld, ceea ce inseamna un rest de 35.7 mld pentru ultimele trei luni, deci o medie de 11.9 mld pe luna. Media ultimelor 8 luni a fost de 3.75 mld. Pentru egala macar tinta de investitii pentru 2020, ar trebui ca lunar sa ajungem la un 6.3 mld in ultimele trei luni ale anului."

În aceste condiții. Nazare afirmă că va fi dificilă chiar și egalarea țintei de investiții din 2020, de 53 de miliarde de lei, iar atingerea celei stabilite pentru anul în curs, la ultima rectificare, de 69.7 miliarde de lei, este aproape imposibilă.

"O alerta suplimentara pentru ratarea țintei ar fi decelerarea cheltuielilor de capital pentru luna septembrie 2021", a mai scris fostul ministru al Finanțelor.