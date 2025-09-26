James Comey este acum primul înalt oficial guvernamental care este confruntat cu acuzaţii federale, într-una din cele mai mari nemulţumiri ale lui Trump: investigaţia din 2016 privind prima sa campanie prezidenţială şi dacă acesta a complotat cu Rusia.

”DREPTATE ÎN AMERICA! Una dintre cele mai rele fiinţe umane la care această Ţară a fost vreodată expusă este James Comey, fostul Şef Corupt al FBI”, a scris Trump, într-o postare pe Truth Social.

Comey a fost acuzat că a dat declaraţii false şi că a obstrucţionat o procedură a Congresului şi ar putea primi până la cinci ani de închisoare dacă va fi condamnat, a afirmat Departamentul de Justiţie, într-o declaraţie.

Ambele acuzaţii se referă la mărturia sa din 30 septembrie 2020 în faţa Comitetului judiciar al Senatului.

Comey a depus mărturie că ”nu a autorizat pe cineva din FBI să fie o sursă anonimă”, a afirmat departamentul. ”Potrivit acuzaţiilor, acea declaraţie a fost falsă”.

Comey a răspuns la punerea sub acuzare printr-un videoclip pe Instagram, afirmând ”Să avem un proces. Şi să ne păstrăm credinţa”.

”Mi se rupe inima pentru Departamentul de Justiţie, dar am mare încredere în sistemul judiciar federal şi sunt nevinovat”, a adăugat Comey.