Operațiunea, denumită Jupiter, a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române. La data de 9 noiembrie 2025, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție. Acestea vizau sediul unor persoane juridice și locuințele unor persoane fizice.

Descoperiri în urma perchezițiilor

„În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor, recipiente cu o substanță de culoare albă care ar avea în compoziție clorură de mercur amoniacală (substanță toxică), recipienți cu diferite uleiuri, documente contabile și înscrisuri cu valoare probatorie și telefoane mobile”, a precizat IPJ Bistrița-Năsăud.

Ancuța Cârcu, fosta peremistă convertită AUR, a fost arestată într-un dosar de proxenetism

Investigațiile au arătat că, în cursul anului 2024, o femeie de 42 de ani ar fi achiziționat de la mai multe farmacii creme ce conțineau clorură de mercur amoniacală. Ulterior, acestea ar fi fost ambalate și comercializate sub sigla proprie, fără dreptul de a desfășura operațiuni cu astfel de produse farmaceutice.

Intoxicația care a declanșat ancheta

În luna octombrie 2025, o unitate spitalicească a sesizat faptul că o femeie care a folosit una dintre creme a suferit o intoxicație cu mercur. Aceasta a atras atenția autorităților asupra potențialului pericol reprezentat de produsele comercializate de firma Ancăi Cârcu, scrie presa locală.

Măsuri judiciare și acuzații

Ieri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a dispus plasarea Ancăi Cârcu sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea este cercetată pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de substanțe toxice și vătămare corporală.

Acțiunea autorităților vizează continuarea investigațiilor și stabilirea întregii rețele de distribuție a produselor toxice, precum și modul în care acestea au ajuns la consumatori.

Rivala lui Corneliu Vadim Tudor a câștigat locul II la Topul Firmelor. Fosta „sexy peremistă” vinde tot ce prinde, de la creme, la haine și vibratoare

Reclame halucinante făcute de Ancuța Cârcu

Ancuța Cârcu a devenit este cunoscută pe internet pentru afacerile sale dar mai als pentru modul neconvențional la care recurge pentru promovare. Anul trecut, spotul publicitar al unei case de pompe funebre a devenit viral pe rețelele de socializare pentru modul în care își promovează serviciile. Spre distracția, dar și șocul internauților, reprezentanții casei funebre nu au ezitat să convingă potențialii clienți de calitatea sicrielor și chiar...au testat unul.

„Conducerea pe ultimul drum și amintirea decedatului trebuie să rămână pentru dumneavoastră o amintire plăcută și nu una în care au dominat stresul și agitația”, spune femeia în reclama morbidă.

La un moment dat, celălalt personaj din clip chiar o întreabă ce sicriu i-ar plăcea. Fără să stea pe gânduri, cei doi încep să simuleze o înmormântare.