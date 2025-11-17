Premierul României vrea să-și pună omul de încredere în Consiliul de Administrație al Radio România. Din moment ce Ioana Ene Dogioiu este purtătorul de cuvânt al Guvernului și deține rangul de secretar de stat, funcția acesteia este incompatibilă cu cea de membru al unui Consiliu de Administrație.

Totuși, Guvernul poate aproba participarea acestor persoane, iar Bolojan insistă cu această propunere. În paralel, premierul a propus-o și pe Adriana Săftoiu pentru Consiliul de Administrație al TVR.

USR vrea să o pună pe Catrinel Trofin în Consiliul de Administrație al TVR, fosta șefă de cabinet a rezistei Clotilde Armand. Decizia este una cel puțin controversată, din moment ce femeia a apărut în imaginile șocante din noaptea de 29 septembrie 2020, chiar după alegerile locale din Capitală.

Clotilde Armand l-a învins pe Daniel Tudorache la o diferența de doar un procent, iar victoria rezistei a stârnit un adevărat scandal pentru întreaga procedură de renumărare a voturilor a fost haotică. Asta pentru că în seara alegerilor au apărut imagini în spațiul public care o arăta pe Clotilde Armand și soțul ei cum verificau personal sacii cu voturi și sortau buletinele de vot, chiar în Biroul Electoral al Sectorului 1. Lângă aceștia apărea și fosta șefă de cabinet a rezistei, Catrinel Trofin, cea pe care USR o propune acum pentru șefia Televiziunii Române.

Dosarul cu posibila fraudă făcută de Clotilde Armand a fost clasat cu doar trei săptămâni înainte de alegerile locale din 9 iunie 2024, la care a candidat și rezista. Recent, propunerea USR pentru Consiliul de Administrație al TVR, Catrinel Trofin, a fost văzută alături de Cătălin Drulă și Dominic Fritz.

Totuși, propunerile controversate ale reziștilor nu se opresc aici. USR îl dorește pe jurnalistul Robert Schwartz la conducerea Radioului Public. Acesta a condus timp de 20 de ani redacția în limba română al unuia dintre cele mai mari posturi de radio germane.

Camera Deputaților și Senatul se vor întruni marți, 18 noiembrie, într-o ședință comună decisivă pentru numirile în Consiliile de Administrație al TVR și al Societății Române de Radiodifuziune.